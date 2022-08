Buli, barátok, zene, egyedi hangulat: csúccsal zárt a SZIN

Megosztás itt:

Már az elővételes jegyeladásból kiderült, hogy hatalmas az érdeklődés az idei SZIN iránt, a bérletek a fesztivál előtt elfogytak, a szombati napijegyeket pedig már péntektől nem lehetett kapni. Egy frissen készült felmérésből kiderült, hogy a SZIN legnagyobb vonzereje még mindig és évek óta „a buli, a barátok, a zene és a fesztivál egyedi hangulata” – mondják a legnagyobb nyárzáró résztvevői.

A szervezők készültek is a nagyobb érdeklődésre. Egyrészt több beengedőponttal és a bejárat és kijárat szétválasztásával könnyítették meg a ki- és bejutást. Színesebb lett a fesztivál gasztronómiai kínálata is és a szolgáltatások sorával is követték a szervezők a nagyobb keresletet. A fesztiválon készült kutatásból az is kiderült, hogy a látogatók által leggyakrabban használt szolgáltatások a környezettudatossághoz kapcsolódnak, így magasan vezet a re-pohár és a szelektív hulladékgyűjtés. Az elégedettségre vonatkozó kérdésnél legtöbben a fellépők sorát, a szervezés minőségét és a fesztivál tisztaságát említették.

A nyári fesztiválszezonnak ezzel vége, de a SZIN szervezői már a következő évre készülnek. A legnagyobb múltú fesztiválunk 2023-ban lesz 55 éves, ez alkalommal egy kedvezményes ajánlattal készül az 55-ös szám jegyében: az idei zárást követő vasárnap 15.55 percétől az első 555 darab jegyet 25.555 forintért lehet megvásárolni. Amennyiben elfogynak a jegyek, további 55 órán keresztül 29.555 forintért lehet majd bérletet kapni az 2023-as, 55. születésnapját ünneplő SZIN-re. És már most beírhatjuk a naptárba: SZIN 2023. augusztus 23-26.