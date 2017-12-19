2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Bukhat a posta a NAV-hoz bekötött étel- és italautomatákkal

Hír TV

2017. december 19., kedd 12:45

Ez derül ki a szocialista Tóth Bertalan írásbeli parlamenti kérdéséből. Az MSZP frakcióvezetőjének számításai szerint ugyanis a postát havonta gépenként majdnem 700 forintos veszteség éri, mivel a kormány által meghatározott hatósági ár nem fedezi a posta és a felügyeleti egységeket gyártó cég közötti havi díjszabást. A nemzetgazdasági miniszter helyett válaszoló Tállai András szerint a szocialista képviselő következtetései tévesek, ugyanis az automaták esetében más a díjszabás, mint az online pénztárgépek esetében.

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