Budapestről indul el a patrióták kora + videó

Szánthó Miklós: "Jól orront az a patrióta, aki a spájzban is új Marxistákat szimatol, mert a globalisták is a nemzetek és a nemzetállamok létére törnek. Tegnap még úgy énekelték, hogy nemzetközivé lesz a világ. Ma meg már úgy mondják, hogy egyre szorosabb uniós egység. De a kérdés valójában ugyanaz. Kié a fő hatalom? A döntéshozatalt kiszervezik- e egy föderális szervezethez és nemzetközi hálózatok mondják ki a végső szót, vagy nemzeti szinten az állampolgárok dönthetnek arról, hogy merre az előre. A szuverenitás kérdés tehát demokrácia kérdése is egyben. Mert ha egy mély-állami központban rögzítik előre, de végérvényesen, hogy mik a rendszabályok: migráció, gyermekvédelem, háború, vagy éppen egy önhibáján kívül megtámadott és agresszió áldozatává vált ország EU-csatlakozása ügyében, akkor bizony teljesen felesleges a választási eljárások bonyolult, de demokratikus folyamata."