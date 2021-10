Budapestre látogat Marine Le Pen

Megosztás itt:

Ez lesz az első alkalom, hogy a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje találkozik a magyar miniszterelnökkel – erről már a France Info számolt be. A francia hírcsatorna azt is közölte, a találkozóra egy hónappal azután kerül sor, hogy Orbán Viktor fogadta Éric Zemmour francia televíziós személyiséget is. Júliusban Marine Le Pen és tizenöt másik európai pártvezető, köztük Orbán Viktor is csatlakozott Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság elnökének Európa jövőjéről szóló felhívásához. A pártvezetők a közös nyilatkozatban kiállnak az Európai Unió eszméje mellett, de elutasítják az európai szuperállamot.