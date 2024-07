Budapestre érkeznek az Európai Unió igazságügyi miniszterei

"Az elkövetkezendő fél évben és az informális ülésen is téma lesz az igazságügy digitalizációja, a mesterséges intelligencia szabályozása és biztonságos felhasználása is az igazságügyi szektorban. Ez a terület olyan kiaknázatlan innovatív lehetőségeket hordoz magában, amely komoly versenyelőnyhöz juttathatja Európát és megváltoztathatja az emberek mindennapi életét" - mondta a tárcavezető.

Your browser does not support the video tag.