Budapestre érkezett Lappföldről Joulopukki

A Mikulás nem szánnal, hanem repülővel jött és több tucat gyermek várta a kifutópálya mellett. Nem csak Budapesten, hanem több vidéki városban is találkozhatnak a gyerekek a Mikulással, aki december 6-án a Vörösmarty téren és a Millenárison személyesen is fogadja őket.

Több tucat gyermek várta, hogy földet érjen Joulopukki, vagyis az igazi finn Mikulás repülőgépe Budapesten. A landolást követően rögtön a gyerekekhez ment, akikkel kezet fogott, beszélgetett és szokás szerint egy üzenetet is átadott nekik.

Hasonló üzenetet hozok a magyar gyerekeknek, mint tavaly hoztam. Legyetek jók, közeleg a karácsony és úgy bánj mindenkivel, ahogy azt szeretnéd, hogy veled is bánjanak embertársaid – köszöntötte a gyermekeket. A Mikulás ma még Budapesten tartózkodik, később azonban több vidéki városba is ellátogat.

Nagyon-nagyon sokat utazom idén. Kelet-Magyarországi és nyugat-magyarországi városokba is ellatogatok, de egy dolog biztos, december 6-án Budapesten leszek. Délelőtt a Mikulás-gyárban a Millenárison, délután pedig a Vörösmarty téren – mondta el televíziónk kamerájának Joulopukki, akit a Mikulásgyár és gyerekek is köszöntötték. Volt olyan iskolás, aki már tavaly is találkozhatott vele.