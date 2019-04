Tarlós István: Megkerülhetetlen uniós határozat van a dugódíjról

A migráció veszélyeiről, a gazdasági kapcsolatokról és a keresztény értékek védelméről is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Eduardo Bolsonaro, a brazil képviselőház külügyi és védelmi bizottsága elnökének tárgyalásán. Az Európai Uniónak minden olyan forrást, amelyet a bevándorlókra költ, inkább a külső határok védelmére kellene fordítania - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 133. Kormányinfón. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére - jelentette ki Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. A májusi EP-választások tétje, hogy megfelelő válaszokat adjunk a migrációra, és folytathassuk azt a politikát, amely Magyarországot az Európai Unió biztonságos országává tette – hangsúlyozta Czunyiné Bertalan Judit fideszes országgyűlési képviselő. Meg lehet találni a kereszténységben azt az erőt, amely segít a beilleszkedésben az Európába vándorló iszlám hitűeknek - jelentette ki Balog Zoltán, a Protestáns Fórum elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Havi rendszerességgel ellenőrzik az anonim migránskártyával rendelkező menedékkérőket, ezért kizártnak tartja az ezzel való visszaélést az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivője. Simon Ernő Magyarország élőben című műsorunkban helytelennek nevezte a migránskártya kifejezést is, ugyanis a bevándorlók csak akkor kaphatnak ilyet, ha hivatalosan menedékkérelemért folyamodnak. A Demokratikus Koalíció leadta az EP-választásra összegyűjtött ajánlásait, mintegy 53 ezret a Nemzeti Választási Irodának. Csupán egyetlen politikai üzenete hallható az ellenzéki pártoknak, az, hogy az Orbán-kormánynak mennie kell, de ez kevés a jó szerepléshez - mondta Galló Béla politológus az M1-en. Minden eddiginél nagyobb - 72 százalékos egészségügyi béremelés jön, és a ciklusban kész lesz a dél-budai szuperkórház – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 133. Kormányinfón. A kormány háromezer elektromos busz beszerzését támogatja, illetve finanszírozza ebben a ciklusban – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Együttműködési megállapodást kötött dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mely szerint a jövőben Magyarország bíróságai is bekapcsolódnak hazánk digitális exportjának fejlesztésébe. A magyar export 2014 óta minden évben megdöntötte korábbi rekordját - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Országos Bírósági Hivatallal kötött megállapodás aláírásakor. Európában a magyar mezőgazdaság növekedési üteme a második legnagyobb, a fejlődés több mint 50 százalék volt 2010 és 2018 között - közölte Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának fideszes elnöke. Az agrárium kulcsa az ifjúság kezében van - mondta Bagdán Boglárka, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök a madeirai buszbaleset áldozatai családtagjainak és barátainak a német államfőnek írt táviratában. 29 német állampolgár meghalt és közel 30-an megsérültek a Madeira szigetén történt buszbalesetben. A német turistacsoportot szállító busz Canico városában egy domboldalról a mélybe zuhant. Angela Merkel német kancellár részvétét fejezte ki a Portugáliához tartozó Madeira szigetén történt súlyos buszbaleset miatt. Jóváhagyta az uniós határ- és partvédelmi ügynökség megerősítéséről létrejött egyezséget az Európai Parlament - az elképzelés az eredetileg tervezettnél lassabban fog megvalósulni. Újabb menekültügyi szigorításokról döntött a német szövetségi kormány, az elfogadott csomaggal az elutasított és távozásra kötelezett menedékkérők hazajuttatásáról szóló szabályokat újítják meg. Bűnrészesként 5230 ember meggyilkolása miatt emeltek vádat egy náci koncentrációs tábor ma 92 éves egykori őre ellen - jelentette be a hamburgi ügyészség. A húsvéti nagyhetet megnyitó krizmaszentelő misén Ferenc pápa ismételten arra szólította fel egyházát, kerüljön minél közelebb az egyszerű emberek, szegények, elnyomottak, börtönben levők tömegéhez. Ideiglenes fatemplomot emelnek a leégett Notre-Dame-székesegyház előtti téren, amely az ima házául szolgálhat az újjáépítés idejére - mondta Patrick Chauvet, a székesegyház vezetője. A Notre-Dame öt éven belüli újjáépítésére tett ígéretet Emmanuel Macron francia elnök. Már a 800 millió eurót is átlépte a felújításra szánt adományok értéke. A Walt Disney vállalat ötmillió dollárt, mintegy 1,4 milliárd forintot adományoz a tűzvészben súlyosan megrongálódott 850 éves párizsi Notre-Dame újjáépítésére. A New York-i Szent Patrick katedrálisnál tegnap este őrizetbe vettek egy férfit, aki két benzines palackkal akart bejutni a templomba - tette közzé a New York-i érsekség. Washington újabb korlátozásokat és szankciókat vezet be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen - jelentette be John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Washington május elejétől ismét lehetővé teszi perek indítását Kubában működő külföldi cégek ellen - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Belehalt sebesülésébe Alan García volt perui elnök, aki főbe lőtte magát limai otthonában, amikor a rendőrség őrizetbe akarta venni az Odebrecht brazil építőipari vállalatot érintő korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. Phenjan továbbra is folytatja nukleáris fegyverkísérleteit. Az észak-koreai hírügynökség jelentése szerint a napokban egy nagy erejű robbanófejjel rendelkező rakétát teszteltek sikeresen. 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a Tajvan szigetén lévő Hualien városát. Egyelőre nem érkeztek jelentések sérültekről vagy komoly károkról. Teljes szélességében lezárták a XI. kerületi Budaörsi út egy szakaszát, mert két autó karambolozott. A balesetben ketten megsérültek. Több száz munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céget számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A cégek a gyanú szerint milliárdos kárt okoztak a költségvetésnek azzal, hogy nem fizették a munkavállalók utáni járulékokat. Országos razziát indított húsvét előtt az adóhivatal. Változik a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest több pontján szombat este a húsvéti körmenetek idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Liverpool kettős győzelemmel búcsúztatta az FC Portót, a Tottenham ugyanakkor drámai mérkőzésen jutott tovább a Manchester Cityvel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Nagy Lászlót a Magyar Kézilabda Szövetség férfi szakágért felelős alelnökévé választották a szervezet budapesti tisztújító küldöttgyűlésén. A nurszultani divízió I/A világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott 7:4-re legyőzte a vb-rivális Szlovéniát.