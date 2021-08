Budapesti Fidesz: Karácsony Gergely megszegte főpolgármesteri esküjét

173 utassal a fedélzetén leszállt az üzbegisztáni Bukharából indult WizzAir gép, az első magyar utasszállító, amely részt vesz az afganisztáni mentőakcióban - közölte Radó András, a cég sajtófőnöke. Magyarország 110 százalékig lojális, megbízható partnerként viselkedik az afganisztáni evakuálási műveletek során, ezért ezt várja el szövetségeseitől is, ami azonban nem minden esetben valósul meg - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. 340-en fertőződtek meg koronavírusban és elhunyt 6 beteg a hosszú hétvégén. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Hogy ne kelljen a koronavírus újabb hulláma miatt újra zárni, korlátozni az országot, vegyék fel a harmadik oltást is - tanácsolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A harmadik adag oltás különösen az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlott. A 12-17 éves korosztályból már a regisztráltak 83 százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást - közölte a koronavirus.gov.hu. Operatív törzs alakul a Budapesten szeptember 5. és 12. között tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítására - jelentette be Kovács Zoltán államtitkár. Készülnek az ellenzéki pártok az előválasztásra. A DK és Dobrev Klára kormányváltást ígér, Karácsony Gergely történelmi időszakot emleget. A kormánypártok szerint az egész csak egy színjáték, vagyis folytatódik a Gyurcsány-show. Megszegte a budapestieknek tett esküjét a főpolgármester, egy európai főváros vezetése teljes munkaidős állás - közölte a budapesti Fidesz. A nagyobbik kormánypárt szerint Karácsony Gergelyt láthatóan nem zavarják a Budapesten állandósult forgalmi dugók, és szemét borítja a köztereket. A náci és a kommunista eszmék követői a történelemben „időről időre mindig egymásra találnak” - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából. A jelen beruházása, az a jövő növekedése - hangsúlyozta György László gazdaságstratégiáért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Diákhitel Központ: Elkezdődtek az egyetemi beiratkozások és igényelhetők a diákhitelek. Negyvenezer óvodakezdést segítő csomaggal támogatja a legszegényebb családok gyermekeit a kormány. A szülők jogának és felelősségének nevezte a gyermeknevelést a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Kunszentmiklóson, az Áldás Református Óvoda alapkőletételi ünnepségén. Teljességre törekvéssel jellemezte az egy hónap múlva nyíló vadászati világkiállítást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés páratlan szintet ért el - mondta a Magyar Nemzetnek Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki kedden munkalátogatást tesz Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására. Egyetértési nyilatkozatot tett a magyar kormány és az Egészségügyi Világszervezet a világméretű humanitárius válságokkal szembeni együttműködés és a válsághelyzeti orvosi ellátás előmozdításáról - közölte a Miniszterelnökség. A kormány meg fogja védeni Magyarországot és az európai határokat, a segítséget pedig oda fogja elvinni, ahol arra a legnagyobb szükség van - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Lengyelország kerítést épít a fehérorosz határon a magyar-szerb határszakaszon létesített válaszfal mintájára - jelentette be Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter. Mind Lengyelország, mind Magyarország tisztában van az Európa előtt álló kihívások súlyával, jelentős szerepet akarnak betölteni Európa jövőjének alakításában - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök. Afganisztánban addig nem jelentik be az új kormány megalakítását a hatalmat átvevő szélsőséges tálibok, amíg amerikai katonák tartózkodnak az országban - jelentette az AFP francia hírügynökség. Lövöldözés volt a kabuli reptér kapujánál, egy ember meghalt, hárman megsebesültek. WHO: 500 tonnásnál nagyobb, sebészeti eszközöket és súlyos alultápláltság esetén adandó csomagokat tartalmazó egészségügyi szállítmányt nem tudnak eljuttatni Afganisztánban a kabuli reptéri korlátozások miatt. Az ENSZ légi úton kimenekített újabb 120 embert az afgán fővárosból, Kabulból a szomszédos Kazahsztánba. Oroszországnak nem áll szándékában beavatkozni az afganisztáni eseményekbe - jelentette ki Moszkvában Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Joe Biden amerikai elnök afganisztáni fiaskójának egyedül a dzsihadisták örülnek - közölte Tony Blair volt brit miniszterelnök. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 211 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Önkéntes alapon egyes iskolákban is oltanak majd a koronavírus-ellen Horvátországban a szeptember 6-án kezdődő tanévben. Ötvenöt szicíliai városban tették ismét kötelezővé a maszk viselését az utcákon a koronavírus delta variánsának terjedése és az alacsony átoltottság miatt - közölte az olaszországi tartomány elnöke, Nello Musumeci. Az ír egészségügyi minisztérium közlése szerint 314 beteget kellett 24 óra alatt kórházakba vinni, közülük 59-en intenzív ápolásra szorulnak. Oroszországban 20 ezer alá csökkent az újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzéssel diagnosztizált betegek napi száma, ez június 23-án fordult elő utoljára. Tajvanon elkezdték oltani a lakosságot a koronavírus elleni saját fejlesztésű vakcinával. Irak biztonsági műveletet indít az Iszlám Állam dzsihadista szervezet harcosai ellen a fővárostól, Bagdadtól északra - jelentette be Musztafa al-Kádimi miniszterelnök. Négy embert megöltek és ötvenet elhurcoltak fegyveres támadók a Nigéria északnyugati részén található Zamfara állam egyik településéről. Izraelben kilenc helyen tűz keletkezett a Gázai övezetből eregetett gyújtóléggömbök miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A ciprusi központi kormány visszavonta a csak Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság politikai vezetéséhez tartozók uniós útlevelét. Négy tengeralattjáró és két korvett építését rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök. Őrizetbe vették Tulában az ukrán szakszolgálatok egyik ügynökét, aki adatokat gyűjtött egy fejlesztés alatt álló kézi lőfegyverről - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Görögországban újabb két települést kellett kiüríteni Athén környékén, ahol újból fellángoltak a múlt héten jelentős pusztítást okozó erdőtüzek. Országos Rendőr-főkapitányság: Nyolcszázhatvan határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Kilencre nőtt a múlthét vasárnapi szabadbattyáni buszbaleset áldozatainak száma -közölte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az utakon várható szarvasveszélyre figyelmeztet a rendőrség. Országos Meteorológiai Szolgálat: Hűvösebb és csapadékosabb idő várható a hét második felében, lesz ahol a 20 fokot sem érik el a csúcsértékek. Könyvcsere Pikniket tartanak csütörtökön a budapesti Millenáris parkba, ahol rövidesen állandó könyvcserepontok is nyílnak. Szoboszlai Dominikot választották a második forduló legjobbjának a német labdarúgó Bundesliga honlapján. Fucsovics Márton a 42. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 76. percben félbeszakították a Nice-Olympique Marseille mérkőzést a francia labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában, miután a hazai szurkolók a pályára özönlöttek.