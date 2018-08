Budapestet is elérte a vihar, visszavonták a vörös kódot

Több dunántúli megyében már másodfokú riasztásokat is kiadtak a heves zivatarok veszélye miatt. A következő órákban olyan zivatarok várhatók, amelyeket heves szél, nagyméretű jég kísérhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak veszélyjelzése szerint Budapesten, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megyében vannak, illetve lehetnek érvényben másodfokú riasztások a heves zivatarok veszélye miatt. Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Emellett Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

A hőség miatt korábban kiadott vörös kód figyelmeztetést ugyanakkor visszavonták – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kormány honlapján. Az intézkedést azért vonták vissza, mert hidegfront vonul át az ország felett, ami többfelé okoz záport, zivatart, viharos széllökéseket.

A tűzoltókat kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották az ország több megyéjében. A fővárosban a tömegközlekedésben is fennakadásokat okozott a vihar, a Libegőt is leállították, a Liszt Ferenc repülőtéren pedig több repülőjárat is késik.

A következő napokban azonban visszatér a kánikula, ismét 30 fok feletti maximumok várhatók.