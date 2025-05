Budapestet ellepik a kerékpárosok, erre érdemes figyelni

Megosztás itt:

Valódi kerékpáros-fesztivállal készültek a centenáriumi Tour de Hongrie szervezői: ma 13 órától várják különböző programokkal a sportág rajongóit Budapesten, a Műegyetem rakparton. Ott lesz a helyszínen az olimpiai negyedik helyezett kerékpárosunk, Vas Blanka is, akivel pódiumbeszélgetést is hallhatnak a rajongók, akik 18 és 19 óra között megismerkedhetnek a százéves Tour de Hongrie résztvevőivel a hivatalos csapatbemutatón. A szerdai első szakasz rajtjának is Budapest lesz a helyszíne.

Forgalmi változások Budapesten a Tour de Hongrie miatt

A Műegyetem rakpartot kedd reggeltől szerda 22.00-ig lezárják az autós forgalom elől, s a szerdai versenyrajt idején, 10.50 és 12.10 között további korlátozásokra kell számítani a fővárosban.

A rajt a Szent Gellért rakparton lesz, a Lánchídon, majd a Szabadság hídon a rajongók is együtt tekerhetnek át a profi kerékpárosokkal.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!