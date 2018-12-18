2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Budapesten lesz a vadászati világkiállítás

Hír TV

2018. december 18., kedd 14:14

Jövő év elején a megvalósítás szakaszába lép a 2021-es budapesti vadászati világkiállítás megrendezése - mondta Kovács Zoltán az "Egy a természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos sajtóbeszélgetésen kedden Budapesten.

Kovács Zoltán hozzátette, a kormánybiztosság, amely az Innovációs és Technológiai Minisztériumon (ITM) belül működik majd, a kiállítás ideje alatt szervezett rendezvények lebonyolításáért felel.

Közölte, hogy a kormány jövőre több mint 7 milliárd forint központi költségvetési forrást biztosít a világkiállítást megelőző lépések megvalósítására, így többek között a kormánybiztosság, illetve annak feladatai ellátásához szükséges projektcég felállítására. Ez a cég koordinálja majd és segíti a világkiállítás kivitelezésének intézkedéseit és egyúttal az ezekhez szükséges összegek kiutalásáról is gondoskodik - mondta a kormánybiztos.

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