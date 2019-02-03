2019. február 3.,
vasárnap, Balázs napja

Budapesten kényszerült földre az Aeroflot egyik járata

Hír TV

2019. február 3., vasárnap 21:27

Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját az orosz Aeroflot légitársaság Belgrád–Moszkva járata, a fedélzeten füstöt észleltek.

A Flightadar24.com élő radarképe szerint a 2097-es járatot teljesítő Airbus A320-as Szarvas térségében fordult Budapest felé, majd nem sokkal 19 óra előtt rendben leszállt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Az MTI úgy tudja, hogy a repülőgép azért szakította meg útját, mert füst volt a fedélzeten, amely értesülést a HungaroControl légiforgalmi szolgálat megerősített.

 

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