Budapesten is újraindulnak a közlekedési vizsgák

Mától Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. Június elején megszűnhet a koronavírus-járvány miatt bevezetett rendkívüli jogrend ezt a Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta Magyarország élőben című műsorunkban. A főpolgármester kapcsán a tárcavezető megjegyezte, a Pesti úti idősotthonokban történt halálesetek óta Karácsony Gergely látszólagos együttműködési szándéka is megszűnt a kabinettel. A koronavírus-járvány kezdete óta ismert, hogy a 65 évnél idősebbek fokozott veszélynek vannak kitéve - mondta a Szent László Kórház infektológus főorvosa az operatív törzs tájékoztatóján. Szlávik János azt kérte a lakosságtól, hogy bármennyire jók a járványügyi adatok, továbbra is vigyázzanak magukra, tartsanak távolságot, fertőtlenítsenek és használjanak maszkot. 3535-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 462 főre emelkedett az elhunytak száma, 1400-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1673 fő, harmaduk (568 fő) kórházi ellátásra szorul, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus terjedése a meleg hatására lassulni fog, de az influenzajárvánnyal együtt ősszel újra visszatérhet - közölte Jakab Ferenc Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus arra figyelmeztetett, ha az enyhítések hatására a lakosság figyelmen kívül hagyja a védelmi intézkedéseket, akkor ismét emelkedhet az esetszám. Négy magyar orvosi egyetem cáfolta meg az ellenzék kormányt támadó kritikáit - írja a Magyar Nemzet. A baloldali pártok szerint a kabinet rosszul kezelte a járványt és keveset tesztelt. Sajátosan értelmezték az ellenzéki polgármesterek a járvány miatti különleges jogrendet - véli a Fidesz. Újbuda polgármestere a veszélyhelyzet ideje alatt hozott létre egy parkolási és egy médiacéget. A gyöngyöspatai perrel csak egy szereplő járt jól, az a Soros-szervezet, amely az egészet kiagyalta, megszervezte és végigvitte - jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. Vallásgyalázó karikatúrát posztolt közösségi oldalán Kuncze Gábor. Az SZDSZ volt belügyminisztere nem az első, aki a keresztény embereket gúnyolja, az elmúlt hónapokban több baloldali politikus és sajtóorgánum is hasonlóan tett. Polgárőrök és fiatal önkéntesek bevonásával eddig csaknem kétezer idős ellátásáról gondoskodott a kecskeméti önkormányzat a veszélyhelyzetben, egyebek mellett bevásárlással, gyógyszerkiváltással, csekkbefizetéssel, meleg étel kiszállításával. ITM: Az ország minden részében újraindulnak a közlekedési vizsgák és utánképzések, miután hétfőtől Budapesten is lehetővé válik a közlekedési vizsgák szervezése. Az egyes helyszíneken a jelentkezések függvényében hirdetik ki az első időpontokat. Már csak két nap van hátra a személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig; május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet. A legsötétebb időkben is volt joga a vádlottnak megvédenie magát - közölte az igazságügyi miniszter arra reagálva, hogy nem engedték pénteken felszólalni a Magyarországot bíráló vitában. A Momentum európai parlamenti képviselője szerint a bizottság helyesen járt el és bízik benne, hogy lesz még lehetőség újabb 7-es cikkely szerinti eljárást kezdeményezni a magyar kormány ellen. A vírus elleni védekezés jól összekapcsolódott a migráció elleni védekezéssel - mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese a Kossuth Rádióban. Janik Szabolcs hozzátette: a járványhelyzet miatt az EU-s országok határaik lezárására kényszerültek, ami a külső határokra is igaz volt, így az Európába irányuló migráció is csökkent. Kiemelt téma lesz az Európai Unió menekültügyi szabályozásának reformja a júliusban kezdődő német soros EU-elnökség idején - jelezte a német külügyminiszter. A világban 4 716 931-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 315 244, a gyógyultaké pedig 1 734 631 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovákiában fenn kell tartani a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú utazási korlátozásokat és határellenőrzéseket, még akkor is ha más európai országok már fokozatosan úja meg akarják nyitni a határaikat - jelezte a szlovák kormány. Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására tervezett helyreállítási alap forrásainak felhasználását - mondta Manfred Weber. Száznegyvenöttel emelkedett a koronavírus-fertőzés szövődményeiben eddig elhunyt betegek száma egy nap alatt Olaszországban a polgári védelem adatai szerint, március 9. óta a legkevesebben haltak meg egy nap leforgása alatt. Ferenc pápa arra kért mindenkit, hogy tartsa be a koronavírus-járvány miatti óvintézkedéseket a hívők előtt a mától újra megnyíló olaszországi templomokban. Spanyolországban hónapok óta először száz alá csökkent az új koronavírus okozta halálozás, az elmúlt egy nap során 87 ember halt meg a fertőzés következtében. Huszonöt új gócpontot tártak fel az egészségügyi hatóságok Franciaországban a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó szigorú kijárási korlátozások hét eleji feloldása óta - közölte Olivier Véran egészségügyi miniszter. Franciaországban az elmúlt 24 órában 483-an haltak meg koronavírus-fertőzés következtében, pedig az elmúlt héten már száz alá csökkent a napi halálozások száma. Belgiumban a hétvégén átlépte a kilencezret az új koronavírus-járványban elhunytak száma. Ha sikeresnek bizonyul az új koronavírus ellen kidolgozott, már a tesztelés szakaszában járó brit oltóanyag, őszre több tízmillió egységnyit lehet belőle gyártani - mondta a brit kormány egyik tagja. Oroszországban egy nap alatt 9709-cel 281 ezer 752-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma, az új esetek száma immár második napja maradt alatta a tízezernek. Nem ugrott meg az Egyesült Államokban a koronavírusos fertőzések száma azokon a vidékeken, ahol újraindult a gazdaság - jelentette ki Alex Azar, az emberi erőforrásokért és egészségügyért felelős szövetségi minisztérium vezetője. Az amerikai gazdaság teljes talpra állításához akár egy-másfél évre is szükség lehet - jelentette ki a CBS televíziónak adott interjújában Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő központi tartalékrendszer elnöke. Örül annak, hogy Barack Obama korábbi elnök új munkát talált Joe Biden szóvivőjeként - jegyezte meg Peter Navarro, a Fehér Ház egyik főtanácsadója az ABC televízióban, reagálva arra, hogy Barack Obama az előző nap bírálta a kormányzat járványkezelését. A NATO üdvözli az afganisztáni politikai vezetők döntését, hogy rendezik nézeteltéréseiket és egyesítik erőiket - olvasható Jens Stolteng NATO-főtitkár sajtóközleményében. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter üdvözli az afganisztáni hatalommegosztást. A vuhani vezetés miatt szabadult el a koronavírus - jelentette be a kínai kormány egyik egészségügyi tanácsadója. A tisztviselő szerint a hatóságok elhallgatták az igazságot és hamis adatokat közöltek. Dulakodás tört ki a hongkongi törvényhozói tanács ülésén hétfőn, miután ellenzéki képviselők összecsaptak az újonnan kijelölt házelnököt védő biztonsági őrökkel - számolt be internetes oldalán a South China Morning Post. Torlódás alakult ki a csanádpalotai átkelőnél. A Románia felé tartó teherautóknak négy, a Magyarországra érkezőknek egy órát kell várakozniuk a határátlépésre. Körbeszámlázással mintegy százmillió forint kárt okozott a költségvetésnek három ember az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellenük. Péntektől vasárnapig 154 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák. A koronavírus-járvány miatt októberről decemberrel halasztották a kick-box Európa-bajnokságot. Idén harmadszor rendezi meg június 6-7-én a Spartacus Vitorlás Egylet a nagyhajós mezőny egyik legizgalmasabb erőpróbáját, a Balatonföldvár-Balatongyörök-Balatonföldvár éjszakai túraversenyt: az Ezüst szalag az év első hazai vitorlásversenye lesz. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe szerint a sport világa valószínűleg egy ideig csak zárt kapus eseményekkel térhet vissza a koronavírus-járvány miatt.