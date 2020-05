Budapesten is feloldják a kijárási korlátozást

Budapesten is feloldják a kijárási korlátozásokat - jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: világossá vált, hogy a járvány erejét a fővárosban is sikerült letörni. A kormányfő szerint a betegség megfékezéséért vívott első csatát megnyerte az ország.

Orvostudományi vezetőkkel, virológusokkal és professzorokkal folytatott konzultációt a miniszterelnök szombat délelőtt a koronavírus-helyzettel kapcsolatos intézkedésekről. A kormányfő hangsúlyozta: az élet újraindításának feltételei megvannak, de a védekezést folytatni kell.

„A járvány erejét Budapesten is letörtük, így Budapesten is áttérhetünk - igaz megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk - a védekezés második szakaszába”

A miniszterelnök az egyeztetést követően jelentette be közösségi oldalán, hogy Budapesten is feloldja a kormány a kijárási korlátozást.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta:

"A kijárási korlátozást feloldjuk, és a főváros mindig 2 hét késéssel követi majd a vidéket. A felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten is fontos. Arra kérem a polgármestereket, ne vegyék félvállról a kockázatot, és külön figyeljenek oda az idősotthonok biztonságára."

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a járvány megfékezéséért vívott első csatát megnyerte az ország. A kormányfő hangsúlyozta: a fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakult. Ez azért sikerülhetett, mert minden állampolgár felelősségteljesen viselkedett - tette hozzá a miniszterelnök.

Hétfőtől valamennyi üzlet kinyithat, és szabadon látogathatóak az állatkertek, parkok, játszóterek, szabadtéri múzeumok és fürdők is. Az üzletekben, illetve a tömegközlekedésben azonban továbbra is kötelező a szájmaszk használata. Ezen kívül a polgári házasságkötések, istentiszteletek és temetések is megtarthatók. De a fővárosi kávézók és éttermek teraszai is fogadhatnak vendégeket, sőt a vendéglátó-helyeknek szeptember elejéig nem kell közterület-használati díjat fizetni. A felsőoktatási intézmények is dönthetnek úgy, hogy a hét elejétől újra kinyitnak.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta:

"Mindvégig az volt a meggyőződésünk, hogy miután egyetértés volt abban, hogy május 18-ig a szigorú intézkedéseket fenn kell tartani, ezért nem méltatlan vitákra, hanem felelősségteljes döntésekre van szükség. A most meghozott döntések abból indulnak ki, hogy az eddigi szabályokat is mindenki, legalábbis a lakosság nagyon nagy része betartotta, úgy bízhatunk abban, hogy az ezt követően hozott intézkedéseket is mindenki fegyelmezetten be fogja tartani."

Gulyás Gergely hozzátette: ha a tendencia nem változik, a kormány május végén a veszélyhelyzeti felhatalmazás megszüntetését fogja kérni az országgyűléstől.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése:

