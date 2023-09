Budapesten a Városháza udvarát is felveri a gyom

Megosztás itt:

A Hír TV már többször is beszámolt arról, hogy egész Budapestet elárasztotta a gyom. Mint kiderült, a városházát is. Jól látható, hogy Karácsony Gergely még a saját portáján sem tart rendet.

A fővárosi kertészeknek ugyanis elegük lett a főpolgármesterből, így megkeresték a Metropol szerkesztőségét. Megmutatták, hogy még a Városháza udvarát is felveri a gyom, ami már a parkolóból is látszik. Éppen ott, ahol a Városháza dolgozói parkolnak, köztük a főpolgármester is.

Karácsonynak már főpolgármesteri kampányában meggyűlt a baja a Városházával és annak kerítésével is. Bár akkor is volt belépője az épületbe, úgy gondolta, jó poén lenne, ha átmászna a kerítésen – ezzel is jelezve, hogy megválasztása után közparkot csinálna a városháza parkolójából.

Ám mindkét tervéről letett, nem mászott át a kerítésen sőt, 4 évvel később is pont ugyanúgy néz ki a parkoló mint akkor, azaz semmi sem történt.