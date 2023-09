Budapest vezetése lehazugozta Vitézy Dávidot

Megosztás itt:

Vitézy Dávid bírálta a városvezetést a 100E buszjárat kapcsán, és erre reagált Kiss Ambrus úgy, hogy a közlekedési szakértő nem mindig azt mondja, ami a valóság. Szerinte ugyanis a közlekedési statisztika nem támasztja alá Vitézy Dávid kijelentéseit, vagyis ő kvázi csak a személyes benyomásai alapján foglalt állást - írja a Világgazdaság.

Vitézy Dávid természetesen nem hagyta szó nélkül a vádat, a közösségi oldalán kommentálta.

"Nem szerettem volna ezt most folytatni, de ha már lényegében valótlan állításokkal vádol a főpolgármester-helyettes, ma (péntek – a szerk.) délután újból eltöltöttem egy órát az Üllői úton, és megnéztem, mi a helyzet, sokadszorra a saját szememmel" – írta. Arról számolt be, hogy a 6-7 percenként közlekedő 100E továbbra is a dugóban áll, a buszok egy reptéri buszhoz mérten jól kihasználtak, viszont a menetideje 15 perccel hosszabb, mint korábban, a forgalmi rend észszerűtlen, a kerékpársávokon számos autós szabálytalanul előzi a kocsisort és a szabályokat betartó buszokat.

Azt is kiemelte, hogy a bár a kerékpársávok fontosak, de a jelenlegi forgalomhoz képest több szakaszon túlzott a teljes forgalmi sávnyi irányonkénti szélességük. Ez ugyanis a többi közlekedő, leginkább a megszűnt buszsáv miatt a buszok rovására megy. Megjegyezte, hogy számos helyen egyébként kihasználatlan területek, üres parkolóhelyek átalakításával is lenne hely a buszsávnak.

A teljes cikk ITT olvasható el.

BORÍTÓKÉP: Vitézy Dávid / Facebook