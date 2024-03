Budapest több kerületében is rajzanak a patkányok

Megosztás itt:

A lakosok beszámolói szerint a patkányok mindent összerágnak, ami a kamrában van és belebújnak a virágföldbe, takarókba. A főváros itt már megkezdte a patkányirtást, de a lakosok szerint a helyzet nem javult érdemben.

Zuglóban sem jó a helyzet

A Ripost is beszámolt arról korábban, hogy a lakosság szubjektív érzete mellett a számadatok is egyre romlanak. Tavaly októberben a bejelentések száma elérte a 1187-et, ami több mint kétszerese a tavalyi adatnak. A patkányok jelenléte különböző városrészeket érint, beleértve pincéket, csatornarendszereket és akár lakóépületeket is.

Karácsony leállította a patkányirtási programot

A Metropol emlékeztetett, a 2019-es önkormányzati választás egyik témája Budapesten a patkányirtás volt. Tarlós István korábbi főpolgármester vezetése alatt 2019-ben nagyszabású patkányirtási programot indítottak, amely látványos eredményeket hozott. Karácsony Gergely azonban a főpolgármesteri szék elfoglalása után után leállította a programot, új modellt és vállalkozót hozott a gyérítésre.

Az eredmények azonban elmaradtak, nem lett kevesebb a patkány, mint korábban, sőt tavaly tavasz óta elszaporodtak. Ennek látványos jelei is voltak: Zuglóban és Gazdagréten például óvodákat is ki kellett költöztetni átmenetileg az épületből a patkányinvázió miatt. Még a Fővárosi Önkormányzat sem tudja takargatni a számokat, oldalukon mindenki láthatja, hol vannak Budapest legpatkányfertőzöttebb részei.