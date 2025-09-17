Keresés

Belföld

Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”

2025. szeptember 17., szerda 18:15 | Borsonline

Karácsony Gergely, aki hónapok óta képtelen megoldást találni a sorozatos BKV-busztüzekre, most a legdurvább cinizmussal állt elő. Ahelyett, hogy felelősséget vállalna és megnyugtatná a budapestieket, a fekete füstöt és a halálos lángokat egyfajta „figyelemfelhívó játéknak” tekinti.

  • Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”

Lángok és hazugságok

Míg az utasok fejvesztve menekülnek a többméteres lángcsóvák elől, Karácsony Gergely valamilyen „háttérmunkáról” beszél, aminek a célja, hogy a buszok egyáltalán ki tudjanak jönni a garázsból. A kijelentés döbbenetes! Egy főpolgármester feladata az lenne, hogy biztosítsa a budapestiek biztonságát, ne pedig, hogy tapsoljon a veszélyes, tűzveszélyes állapotoknak. A városvezetés hónapok óta nem tud érdemi választ adni arra, miért nincsenek karbantartva, miért nincsenek időben lecserélve a buszok, és miért érezzük magunkat másodrangú polgároknak a tömegközlekedésben. A BKV már augusztusban nyugtatgatott mindenkit, hogy „minden rendben van”, de a valóság az, hogy még a múlt héten is egy újabb busz gyulladt ki.

Kampány vagy valóság?

Karácsony Gergely most egyértelművé tette, számára a busztüzek nem biztonsági kérdés, hanem politikai kampányeszköz. Ezt a cinikus kijelentést pedig nem hagyhatjuk szó nélkül! Megengedhetetlen, hogy a főpolgármester a budapestiek életével játsszon, és nyíltan örüljön a tűzveszélynek, csak mert az „felhívja a figyelmet” a munkájára. A budapestiek ennél sokkal többet érdemelnek!

Forrás: BORSONLINE

Fotó: Facebook

