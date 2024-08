Budapest legnagyobb problémájává kezdi kinőni magát a hajléktalankérdés

Megosztás itt:

Vérre menő verekedések, közterületi italozás, szexuális jelenetek, utcán ürítés, drogos csapatok cirkuszolásai, agresszív koldulás, a járókelők vegzálása, megtámadása... Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldali kerületi városvezetések empátiára és alapvető emberi jogokra hivatkozva hagyják a helyzetet egyre durvulni, miközben a helyben lakók igényeit és egyre nagyobb felháborodását egyáltalán nem veszik figyelembe, pedig nekik is vannak jogaik.

Bár a baloldali fővárosi és kerületi városvezetés folyamatosan reklámozza saját "emberségét és vezetői sikerességét", Budapest lakói szemében ez csak szemfényvesztés. Az elmúlt években egyre több fővárosi akad ki amiatt, hogy szinte nem tud anélkül átmenni egy parkon vagy téren, hogy ne látna önkívületi állapotban cirkuszoló, ellátatlan hajléktalanokat, akik italoznak, vagy éppen mindenki szeme láttára letolt nadrággal ürítenek a füvön, mint a Rákóczi téren ez gyakran megesik. Az elmúlt évek megengedő politikája miatt a helyzet annyira eldurvult, hogy egyre több az olyan közterület, ahol a járókelőket is inzultálják, agresszívan megtámadják, ha nem akar az illető pénzt adni az agresszíven kolduló hajléktalanok.

A helyzeten Karácsony Gergely "látványberuházásának" számító több tízmilliós közvécék sem segítettek, ezek inkább szexuális légyottok helyszínének és a "beköltözőknek" készültek, mint ahogy az élet bebizonyította. Többnyire oldalba vizelik vagy illumináltan felfeszítik az ajtót, vagy ha mégis bemennek és rendeltetésszerűen használják, nyitva hagyják az ajtót, ahogyan a II. János Pál pápa téren is a minap.

Az ellátatlan hajléktalanok a vidék számos pontjáról érkeznek Budapestre, sokuk lakcímkártyát is kap az itteni hajléktalanellátón keresztül, de jelentős részük nem tartózkodik a szállókon egész nap, vagy egyáltalán. Vannak például akiket nem is engednek be, mint például a Teleki téren "lakó", tűzszerész múltú egyik férfit, mert saját elmondása szerint közveszélyesnek tartják. Az elmúlt években drogosok is csapódtak az ellátatlan hajléktalanok mellé.

Városszerte sok helyen a padokat a környékbeliek nem tudják használni, legutóbb például a II. János Pál pápa téren panaszkodtak arra, hogy a padra "költözők" miatt ágyi poloskát, rühöt is összeszedett már ott járókelő és kutya egyaránt...

Sorozatos balhék Újbuda: Bikás park, Kosztolányi, Feneketlen-tó

Követik a gyalogosokat, közben fenyegetően belemásznak az arcukba, úgy kérnek pénzt a csövesek a Kosztolányin és a Feneketlen-tónál. A lakosság fél éve kéri az önkormányzatot, hogy tegyen valamit az agresszív gyanús alakok miatt, de még csak válaszra sem méltatták őket. A baloldali városvezetés közben máshol meg 90 millióért épít át egy zöldterületet azért, hogy azt a hajléktalanok ne tudják használni. A közelmúltban az utcán, fényes nappal vert össze egy drogos egy másikat. Ezt az esetet szintén egy újbudai botrány előzte meg, akkor egy, a Móriczon sétáló fiatal férfit hátulról ütöttek le szintén fényes nappal. Nem csoda, hogy ha félnek a kerületiek. A Feneketlen-tó környékén ugyanaz a banda lébecol nap mint nap.

