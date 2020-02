Budapest költségvetéséről tárgyal a közgyűlés

Megszavazta parlament a börtönbizniszről szóló törvényt. Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő azt mondta: a parlamenti szavazással sikerült felfüggeszteni a bűnözöknek szóló kifizetéseket. A kommunizmussal szembeni küzdelem igaz harc volt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Gulyás Gergely közölte: a kommunista diktatúrának világszerte 100 millió áldozata volt. Becslések szerint 700 ezer magyart hurcoltak el málenkij robotra, közülük 300 ezren soha nem tértek vissza. Közös felelősségnek nevezte a pénzügyminiszter az emlékezést és emlékeztetést, annak a szörnyű tragédiának az elmondását, amely Magyarországgal történt a kommunizmus sötét éveiben. Magyarországon szinte nincs olyan család, amely valamilyen formában nem tapasztalta meg a kommunista diktatúra könyörtelen hatalmát – jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. Latorcai János emlékeztett: a világ kommunista diktatúráinak összes áldozatát gyászoljuk, azokat is, akik nemcsak az elnyomástól, hanem a terrortól és a jogfosztottságtól szenvedtek. Itt az ideje, hogy a világ legnagyobb nemzetközi szervezete is elismerje a kommunisták által okozott tragédiákat - írta Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a magyarok sohasem felejthetik el a diktatúra bűneit, mert pontosan tudják, hogy milyen több évtizednyi szovjet megszállás és elnyomás. A tárcavezető hozzátette: a kormány javaslatot nyújt be az ENSZ-nek, amelyben a kommunista diktatúrák áldozataira megemlékező nemzetközi emléknap kijelölését kezdeményezi. Budapest 2020-as költségvetéséről és a Liget-projektről is dönthet ma a Fővárosi közgyűlés - írja a Magyar Nemzet. Szabálytalanul töltötte ki a vagyonnyilatkozatát Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő nem vallotta be azokat az adományokat, amelyeket választóktól azért kapott, hogy kifizesse a parlamenti trágárkodása miatti büntetést. Szávay István, a párt alapító tagja kilépett a Jobbikból – közölte a politikus a Facebook oldalán. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke elismerte: a barátjának gondolta Kiss Lászlót és Szaniszló Sándort, és személyesen is megviselte távozásuk a pártból. Cserbenhagyásos gázoláshoz hasonlította a két MSZP-s politikus távozását Zugló szocialista polgármestere. Horváth Csaba azt mondta: emberileg csalódott a két politikusban, nem fair módon távoztak a párttól. Ha nem a szakmai bizottság által támogatott Bán Teodóra marad a Szabad-Tér Színház vezetője akkor a kormány felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalásokat – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tíz éve nem épült ennyi lakás Magyarországon, mint tavaly, amikor is a lakásépítések száma 21 127 volt, ez az érték 2010-ben 20 823-at tett ki - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH legfrissebb lakásépítési adataira reagálva. Az idén is megmaradhat az elmúlt évekre jellemző lakásépítési lendület - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke az M1-en. Az ötödik legalacsonyabb Magyarországon a nyugdíjak nemek közötti különbsége az Eurostat friss felmérése alapján - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Aláírták a BKV Zrt.-nél a 2020-ra vonatkozó, átlagosan 10 százalékos alapbérfejlesztésről szóló megállapodást. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén. Trócsányi László megítélése szerint kifulladóban van EU-ban a 7-es cikk szerinti jogállami eljárás Magyarország ellen. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt mondta, a magyar kormány már szeretne pontot tenni az ügy végére, az Európai Tanács azonban „ellöki magától a témát”. Jól vannak a Milánó környékéről vasárnap hazaérkezett és karanténba helyezett középiskolai csoport tagjai, csakúgy mint azok, akik Délkelet-Ázsiából tértek vissza Magyarországra. Az óceánjáróról hazaérkezett magyarok már pénteken, illetve szombaton elhagyhatják a kórházat, mert a vizsgálatok alapján nincs nyoma annak, hogy elkapták volna a vírusfertőzést. Öt magyar van a karantén alá helyezett tenerifei szállodakomplexumban – közölte Menczer Tamás külügyi államtitkár. Egy magyar kamionsofőrt a budapesti Szent László kórházba szállítottak, mert jelezte, hogy a fertőzés által érintett észak-olasz területen járt, és nem érzi jól magát. 11-re emelkedett Olaszországban a koronavírus halálos áldozatainak száma. Országszerte 323 megbetegedést diagnosztizáltak. Kimutatták két újabb embernél a koronavírus-fertőzést Németországban két olyan tartományban, amelyet eddig nem érintett a járvány. A spanyol hatóságok azonosítottak egy koronavírussal fertőzött beteget Barcelonában. Horvátországban megjelent az új típusú koronavírus - közölte a kormány. Ausztriában is megjelent a COVID-19 járványt okozó koronavírus, két ember fertőződött meg Tirolban - közölte egy helyi egészségügyi szóvivő. A svájci egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy az országban is találtak az új típusú koronavírussal fertőzött személyt. A kaliforniai San Franciscóban vészhelyzetet hirdettek a koronavírusos fertőzések veszélye miatt - jelentette a San Francisco Chronicle című lap. Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában, ahol az új típusú koronavírus-járvány már túlnyomó részt a közép-kínai Vuhanra korlátozódik. Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic Orban román miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő, miután a parlament nem szavazott bizalmat az új kormánynak a házszabály által megszabott 15 nap alatt. Médiajelentések szerint Jenez Jansa volt miniszterelnököt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt elnökét javasolhatja kormányfőnek az államfő. Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Nagy-Britanniával, mint unión kívüli országgal kialakítandó jövőbeni kapcsolatokra összpontosító tárgyalási álláspontját, felhatalmazva az Európai Bizottságot a tárgyalások jövő héten esedékes megkezdésére. Elfogadta a brit kormány azokat az alapelveket, amelyeket az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni kapcsolatrendszer kialakítását célzó, várhatóan a jövő héten kezdődő tárgyalásokon kíván képviselni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egy évvel meghosszabbította a Jemenre vonatkozó szankciókat, miután hosszas viták után, kompromisszum eredményeként Moszkva és Kína végül nem élt vétójogával. India több mint 3 milliárd dollár értékben vásárol katonai felszerelést az Egyesült Államoktól - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Legalább húsz ember vesztette életét Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása miatt három napja ismét kirobbant tüntetésekben, több tucat embert kórházban ápolnak - közölték indiai hatósági források. Jordán Tamást választották a nemzet színészévé a cím eddigi birtokosai - közölte a Nemzeti Színház. A nemzet színésze címet egyszerre 12 művész viselheti. A koronavírus-fertőzés terjedése miatt a Budapest Airport megkezdi a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletének mérését. Helybenhagyta a Balogh Jánosra, az Országos Roma Önkormányzat elnökére első fokon vesztegetés miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést a Debreceni Ítélőtábla. Női vízilabda világliga: Magyarország - Hollandia 12:7 A Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros bejutott a negyeddöntőbe a dohai keménypályás női tenisztornán. A magyar női kardcsapat aranyérmet szerzett, a férfi párbajtőr-együttes pedig a harmadik helyen végzett a kadet vívó Európa-bajnokságon. Zalaegerszegen játssza következő két hazai bajnoki mérkőzését az Újpest FC labdarúgócsapata.