Budapest Brand - Túlárazás, túlfinanszírozás, busás prémiumok + videó
Megosztás itt:
2025. október 15., szerda 15:37
| Hír TV
Visszaélés gyanúját tárta fel Karácsony Gergelyék, már felszámolt Budapest Brand cégénél a szervezet működését vizsgáló bizottság. Erről beszélt híradónknak a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.