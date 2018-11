Budapest az ország és a nemzet szíve

Budapest az ország szíve - mondta Tarlós István, aki a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a Városszépészeti Bizottság hagyományait idézte fel beszédében. Az utóbbi években látszik a város vitalitása - mondta Tarlós István. Polgármesterként kötelességének érzi ezt a városfejlesztő, megújító hagyományt követni, ebbe az évszázados munkába csatlakozni. A Pro Urbe és Budapestért díjak kitüntetettjei kiváló teljesítményeket tettek, akik hasonló felelősséggel szorgalommal és tehetséggel szolgálják a város közösségét. Követhető és követendő példaképek, akik személyükben hitelesítenek célokat, utakat.

Orbán Viktor szerint is a mai nap Budapest születésnapja. Egy nagyszerű város terve született meg 145 éve, amit elődeink szívós munkával valóra is váltottak. Pest Buda és Óbuda egyesítése után nőtt fel a magyarok büszkesége: Budapest. A város minden magyaré, a város ami vár rá, bárhol is legyen a világon. Budapest nemzeti alkotás, teljesítmény és siker. A legnagyobb magyar közösségi teljesítmény, ezáltal nemzeti kincs ami pótolhatatlan – mondta a Miniszterelnök. Budapest a magyar nemzet szíve, a budapestiek otthona. A budapestiek otthonaként jól működőnek, rendezettnek, tisztának és szépnek kell lennie, a nemzet fővárosaként pedig büszkeséget és nagyszerűséget kell sugároznia. Ez a városvezetés és az ország vezetésének közös feladata - szögezte le Orbán Viktor.