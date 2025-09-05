Budapest: alapfeladatokra menne a közösségi költségvetés pénze

Megosztás itt:

Ismét egymilliárd forint jut a nyertes ötletekre a fővárosi ötletbörzén. Az elmúlt évekhez hasonlóan Karácsony Gergely közösségi költségvetése kisebb részben tartalmaz lakossági ötleteket, inkább túlnyomórészt lakossági panaszládaként arra világít rá: milyen alapfeladatokat nem végez el a főváros.

Ilyenek például a kerékpáros-fejlesztések, mint a kerékpárutak, kerékpártárolók létesítése, de többen kérnek különböző játszóterekre közvilágítást.

Több ötlet foglalkozik zöldítéssel, faültetéssel, virágágyások kialakításával, vagy éppen a Flórán téri park rendbetételét célozta meg.

Rengeteg helyen hiányzik a közvécé, a gyalogos-átkelőhely, az akadálymentesítés. Sok helyütt hiányzik az ivókút is.

