Belföld

Budapest: alapfeladatokra menne a közösségi költségvetés pénze

2025. szeptember 05., péntek 08:50 | Magyar Nemzet
Budapest főváros

Elindult a szavazás a fővárosi ötletbörzén, de sok javaslat városüzemeltetési feladatot pótolna. Azért akadnak hangulatjavító ötletek is, mint a Délinél tervezett óra vagy közösségi grillezők.

  • Budapest: alapfeladatokra menne a közösségi költségvetés pénze

Ismét egymilliárd forint jut a nyertes ötletekre a fővárosi ötletbörzén. Az elmúlt évekhez hasonlóan Karácsony Gergely közösségi költségvetése kisebb részben tartalmaz lakossági ötleteket, inkább túlnyomórészt lakossági panaszládaként arra világít rá: milyen alapfeladatokat nem végez el a főváros.

Ilyenek például a kerékpáros-fejlesztések, mint a kerékpárutak, kerékpártárolók létesítése, de többen kérnek különböző játszóterekre közvilágítást.

Több ötlet foglalkozik zöldítéssel, faültetéssel, virágágyások kialakításával, vagy éppen a Flórán téri park rendbetételét célozta meg.

Rengeteg helyen hiányzik a közvécé, a gyalogos-átkelőhely, az akadálymentesítés. Sok helyütt hiányzik az ivókút is. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

