Miközben a német kormány háborús pszichózisban ég és a migrációs káoszba süllyed, a német "valóság hangja", Alice Weidel Budapestre látogatott. Az AfD társelnöke Orbán Viktorral tárgyalt, majd kijelentette: "Nem is lehetne jobb helyen a Trump–Putyin békecsúcs, mint Budapesten." Publicisztikánk a két valóság közötti szakadékról.

A cenzúrázott valóság és a magyar szabadság

A mai Európában, ahol a brüsszeli elit és a nekik lefekvő fősodratú média egyetlen igazságot engedélyez, a valóság kimondása forradalmi tettnek számít. Németországban ma Alice Weidelt és az AfD-t azért támadják és próbálják elhallgattatni, mert ki merik mondani azokat a tényeket, amiket a józan ésszel gondolkodó emberek a saját bőrükön tapasztalnak. Ahogy Weidel fogalmazott a német kormány elhibázott politikájáról: "Ahelyett, hogy a saját polgáraink biztonságára költenénk, a kormányunk milliárdokat szór el illegális migránsokra és egy távoli háborúra. Ez őrület."

