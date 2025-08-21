Budai Gyula: Szolgálati visszaélés gyanúja miatt indulhat eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen + videó

Megosztás itt:

Budai Gyula: "Ez az egész luxus utazás, illetőleg a feleségnek a hivatalos meghívó nélküli utazása egy újabb katonai bűncselekmény, szolgálati visszaélés bűntettét veti fel. Ugyanis minden ilyen utazás során a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz adott utasítást a beosztottjainak, akár a szállodák lefoglalásaira, és itt beletartozik az is, hogy magasabb kategóriájú szálloda lefoglalására, akár arra vonatkozóan, hogy hivatalos meghívó nélkül is a házastársa a vezérkari főnöknek vele együtt utazzon."