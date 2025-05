Budai Gyula: Ruszin-Szendi Romulusz a fürdőgatyáját és a felesége fürdőruháját is közpénzből vetette meg + videó

Megosztás itt:

Különleges ágyneműhuzat, Tulipános kispárna és pehelypaplan. Ilyen és ehhez hasonló tárgyakat vetetett magának közpénzből Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati ideje alatt. A Hír TV szerkesztőségéhez is eljutott az a dokumentum, amely részletesen felsorolja, hogy milyen tárgyakat rendelt magának és a feleségének a volt vezérkari főnök.

Ruszin-Szendi Romulusz például kettő whiskey-s hordót is kért magának, amit dizájn elemként és asztalként használt a dolgozószobájába. Utána néztünk, hogy egy ilyen hordót mennyiért lehet kapni egy hazai webáruházban, ebből pedig jól látszik, hogy a volt vezérkari főnök az elenyésző összeg ellenére is szinte mindent közpénzből vetett meg magának. De a listán szerepel még kanál, 2 darab szennyes kosár, gumis lepedő, fürdőruha, és rengeteg fürdőköntös is.