Budai Gyula: Magyar Péter jogi felelősségét is vizsgálni kell a Ruszin-ügyben + videó

Magyar Péter jogi felelősségét is vizsgálni kell a Ruszin-ügyben - erről a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt. Budai Gyula szerint a Tisza Párt elnöke minimum tanú kell hogy legyen, a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indult eljárásban. A képviselő szerint Magyar Péter tudta, hogy önvédelmi fegyverrel járt Ruszin-Szendi Romulusz lakossági fórumokra, így az ő felelőssége is felmerül.
A svéd miniszterelnök mellett kormánya több tagja is Magyarországra mutogat, sőt határozott fellépést sürget Budapest ellen, miközben kormányzati szervek adatai igazolják, súlyos belbiztonsági problémái vannak Stockholmnak, köszönhetően az ellenőrizetlen bevándorlásnak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.