Belföld

Budai Gyula: Lózungokkal és ígéretekkel nem lehet egy országot működtetni + videó

2025. augusztus 22., péntek 12:20 | Hír TV

Budai Gyula szerint azok a botrányok, amelyek a Tisza párt háza táján láthatóak, nem arról tanúskodnak, hogy felelősen tudnának kormányozni. A politikus szerint hiába született több büntetőfeljelentés ellenük, a politikai és egyéb felelősséget biztosan nem fogják vállalni.

  • Budai Gyula: Lózungokkal és ígéretekkel nem lehet egy országot működtetni + videó

Eltűnhet Magyarország egyik legismertebb folyója – videó

Riasztó hullám a határon: Elszabadult a migráció

Ebben a pillanatban jött a szívet facsaró hír: motorbalesetet szenvedett, meghalt a legenda

Északi Áramlat: az őrizetbe vett ukrán tiszt vallomásától retteghet Kijev

Ölt a légkondi, többen kórházba kerültek

Így verték át a Rapid szurkolói a győrieket, Stöger mérgesen nyilatkozott + videó

Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok

Pénteki sportműsor: Puskás AFC–DVSC az NB I-ben, Bayern München–RB Leipzig a Bundesliga-rajton

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Fővárosi vezetés - Lesújtó eredménnyel zárult a vizsgálat a BKV-nál + videó

Vezércikk – Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
3
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
4
Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert + videó
5
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
6
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
7
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
8
Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok
9
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó
10
RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Büntetőjogi következménye is lehet a Budapesten kiégett buszoknak + videó

Büntetőjogi következménye is lehet a Budapesten kiégett buszoknak + videó

 Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, a főpolgármester hibája, hogy a buszok nagy része nem biztonságos. A Fővárosi Kormányhivatal megállapítása szerint a buszok 22 százaléka alkalmatlan a feladatára, 56 százaléknál egyéb műszaki problémák vannak, melyek miatt emberéletek is veszélybe kerültek.
Lerántották a leplet Magyar Péterék kamuprofiljairól + videó

Lerántották a leplet Magyar Péterék kamuprofiljairól + videó

 A Patrióta Youtube csatorna készített leleplező tartalmat arról, hogyan működik a tiszás online szervezkedés. Szarvas Szilveszter szerint Magyar Péter Facebook-számai kezdettől fogva furcsák, például a közelmúltban a tízmilliós Magyarországon 30 milliós nézettséget ért el.
