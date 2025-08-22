Budai Gyula: Lózungokkal és ígéretekkel nem lehet egy országot működtetni + videó
2025. augusztus 22., péntek 12:20
Hír TV
Budai Gyula szerint azok a botrányok, amelyek a Tisza párt háza táján láthatóak, nem arról tanúskodnak, hogy felelősen tudnának kormányozni. A politikus szerint hiába született több büntetőfeljelentés ellenük, a politikai és egyéb felelősséget biztosan nem fogják vállalni.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, a főpolgármester hibája, hogy a buszok nagy része nem biztonságos. A Fővárosi Kormányhivatal megállapítása szerint a buszok 22 százaléka alkalmatlan a feladatára, 56 százaléknál egyéb műszaki problémák vannak, melyek miatt emberéletek is veszélybe kerültek.
A Patrióta Youtube csatorna készített leleplező tartalmat arról, hogyan működik a tiszás online szervezkedés. Szarvas Szilveszter szerint Magyar Péter Facebook-számai kezdettől fogva furcsák, például a közelmúltban a tízmilliós Magyarországon 30 milliós nézettséget ért el.