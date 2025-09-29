Budai Gyula információi szerint a rendőrség nyomoz a múlt heti Hadházy Ákos tüntetésén történtek miatt + videó

A diplomáciai offenzíva célja, hogy megkerüljék Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki országa vétóját arra használta fel, hogy megakadályozza Ukrajna útját az Unióhoz való csatlakozás felé.

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Percek alatt elterjedt a hír: a keresésben részt vevő önkéntesek megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves lány élettelen testét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Bár a rendőrség azonnal lezárta a területet és azonosította a ruházata alapján a fiatal nőt, a keresők között egy sokkoló információ is azonnal kiszivárgott. Kaszás Nikolett halálának körülményei ugyanis brutális fordulatot vettek: a holttest mellett talált tárgy egyértelműen arra utalt, hogy a lány vélhetően nem túrázni indult...