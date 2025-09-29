Budai Gyula: "A múlt héten a Ferenciek terén történt Pál atyával szembeni agresszió, illetve erőszakos magatartás miatt csoportos garázdaság bűncselekménye vonatkozásában tettem büntető feljelentést és olyan információt kaptam, amely szerint a rendőrség, a budapesti Rendőr-főkapitányság elrendelte a nyomozást és nyomozást folytat a garázdaság bűncselekménye miatt."
Belföld
Budai Gyula információi szerint a rendőrség nyomoz a múlt heti Hadházy Ákos tüntetésén történtek miatt + videó
2025. szeptember 29., hétfő 15:00 | HírTV