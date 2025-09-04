Keresés

Belföld

Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 19:00 | HírTV

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Magyar Péter nem tudja majd kontrollálni a Tisza Párt híveit, így feltételezhető, hogy a Tisza Párt támogatói agresszív módon fognak viselkedni Kötcsén.

  Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó

Budai Gyula, országgyűlési képviselő, Fidesz: "Azok a bejegyzések, amik a közösségi médiában az elmúlt napokban nyilvánosságot láttak, azok egyértelműen azt bizonyítják, hogy valóban agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsém. Én nem vagyok abban biztos, hogy Magyar Péter tudja majd kontrollálni az oda csődített híveit és nagyon nagyon sajnálatos lenne, hogyha ez a vasárnap Kötcsén az erőszakról és az agresszióról szólnak."

Magyar Péter hívei már több esetben is mutattak agresszív viselkedést. Még június elején kommentben kívánta Orbán Viktor halálát Magyar Péter egyik támogatója, a miniszterelnök születésnapjáról szóló poszt alatt. Azonban nem ez volt az egyedüli komment, amelyben a miniszterelnököt sértegették. Több esetben is vállalhatatlan és becsmérlő módon írtak Orbán Viktorról.  

