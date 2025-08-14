Budai Gyula: A nyomozati iratok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a nyomozás érdekeit + videó

Megosztás itt:

Budai Gyula: "Egyértelmű, hogy egy folyamatban levő büntetőeljárás során olyan dokumentumokat amely a nyomozás részét képezik, nem lehet kikérni. Ugyanis a nyomozásnak nagyon szigorú szabályai vannak a büntetőeljárási jogszabály szerint és egy másik nagyon fontos dolog, hogy minden olyan dokumentum ami a nyomozáshoz szükséges az a rendőrség birtokában van és a nyomozás érdekei úgy szokták megkívánni, hogy ezeket az iratokat nem lehet nyilvánosságra hozni."