Budai Gyula: "Egyértelmű, hogy egy folyamatban levő büntetőeljárás során olyan dokumentumokat amely a nyomozás részét képezik, nem lehet kikérni. Ugyanis a nyomozásnak nagyon szigorú szabályai vannak a büntetőeljárási jogszabály szerint és egy másik nagyon fontos dolog, hogy minden olyan dokumentum ami a nyomozáshoz szükséges az a rendőrség birtokában van és a nyomozás érdekei úgy szokták megkívánni, hogy ezeket az iratokat nem lehet nyilvánosságra hozni."
Belföld
Budai Gyula: A nyomozati iratok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a nyomozás érdekeit + videó
2025. augusztus 14., csütörtök 15:00 | HírTV