Belföld

Búcsú a visszerektől? A lézeres érsebészet forradalma + videó

2025. október 29., szerda 10:00 | Hír TV

Sokan küzdenek visszérproblémákkal, amelyek nemcsak esztétikai, de komoly egészségügyi gondokat is okozhatnak. A jó hír, hogy az orvostudomány fejlődésével ma már léteznek kíméletes és hatékony megoldások. A Napindítóban ma a lézeres érsebészet világába kalauzoljuk Önöket, bemutatva, hogyan segíthet ez a modern technológia a visszerek kezelésében.

  • Búcsú a visszerektől? A lézeres érsebészet forradalma + videó

Igazunk lett? Budai Gyula megerősíti a félelmeket a Tisza Párt nyugdíjterveiről + videó

 Ami eddig csak következtetés vagy gyanú volt, az most úgy tűnik, nyílt beismeréssé vált. Budai Gyula szerint a Tisza Párt köreiben kimondták: a nyugdíjakat „meg kell sarcolni”. Azt elemezzük, mit jelent ez a kijelentés, mennyire támasztja alá a kormány korábbi figyelmeztetéseit, és milyen konkrét veszélyeket rejt Magyar Péterék politikája a magyar nyugdíjasokra nézve.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

