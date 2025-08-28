Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag

Megosztás itt:

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, vagyis a Tisza-csomag, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. A számokból kiderült, hogy az szja-emelés kemény odacsapna a pedagógusok keresetének.

Számításaink szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek

egy évben háromszázezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint hétszázezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.

