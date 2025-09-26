BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó
2025. szeptember 26., péntek 17:40
Hír TV
Orbán Viktor a magyar energiafüggőségről beszélt: a tengerpart hiánya miatt csak vezetéken keresztül lehetséges a nyersanyagok szállítása. A miniszterelnök szerint ha elzárják az orosz kőolaj és földgáz útját, a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken! A kormányfő kijelentette: világos, mi a magyar érdek, és eszerint járnak el.
Orbán Viktor miniszterelnök a BMW debreceni gyárának átadóján elmondta: a beruházás mögött hét év alatt ezer milliárd forintnál is több állami és helyi fejlesztés áll. Kiemelte, hogy ma a világ legfeljebb technológiái érkeznek Magyarországra, köszönhetően az alacsony adóknak és a kiszámítható környezetnek.
