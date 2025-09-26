BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó

Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

Orbán Viktor miniszterelnök a BMW debreceni gyárának átadóján elmondta: a beruházás mögött hét év alatt ezer milliárd forintnál is több állami és helyi fejlesztés áll. Kiemelte, hogy ma a világ legfeljebb technológiái érkeznek Magyarországra, köszönhetően az alacsony adóknak és a kiszámítható környezetnek.

Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó A baloldali gépezet mesterien kidolgozott teljesen igaztalan és hazug tervvel próbálta pedofilbotrányba rángatni Semjén Zsoltot, ugyanakkor a miniszterelök-helyettes már régóta fenn lehet ennek a hálózatnak a céltábláján - derült ki Bayer Zsolt beszámolójából a Magyar Nemzet Pikk című podcastműsorából.

Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról Szijjártó Péter szerint az ukrán állam folyamatosan támadja a kárpátaljai magyar közösséget, verések és erőszakos sorozások árán veszik el a magyarok jogait. Az elmérgesedő konfliktusban Ukrajna most három magyar katonai vezetőt tiltott ki, válaszul Robert Brovdi parancsnok kitiltására. A miniszter szerint ezzel a magatartással az EU-csatlakozás támogatását lehetetlen elvárni.