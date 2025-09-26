Keresés

BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

2025. szeptember 26., péntek 17:40 | Hír TV

Orbán Viktor a magyar energiafüggőségről beszélt: a tengerpart hiánya miatt csak vezetéken keresztül lehetséges a nyersanyagok szállítása. A miniszterelnök szerint ha elzárják az orosz kőolaj és földgáz útját, a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken! A kormányfő kijelentette: világos, mi a magyar érdek, és eszerint járnak el.

  • BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

 Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

Kapcsolódó tartalmak

Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról

Ugye nem gondolják komolyan? - Szijjártó Péter kitálalt a tíz éve tartó ukrán magyarellenes politikáról

 Szijjártó Péter szerint az ukrán állam folyamatosan támadja a kárpátaljai magyar közösséget, verések és erőszakos sorozások árán veszik el a magyarok jogait. Az elmérgesedő konfliktusban Ukrajna most három magyar katonai vezetőt tiltott ki, válaszul Robert Brovdi parancsnok kitiltására. A miniszter szerint ezzel a magatartással az EU-csatlakozás támogatását lehetetlen elvárni.
Horn Gábor kiállt Semjén Zsolt mellett

Horn Gábor kiállt Semjén Zsolt mellett

 Horn, aki a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke, a műsorban rámutatott arra is: „Itt nem egy akármilyen ügyről van szó, itt családok, emberi egzisztenciák és életek mehetnek tönkre.
