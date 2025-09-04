Keresés

2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Brutális kegyetlenség: Autóval húzta kutyáját majdnem százzal – az állatkínzó nem úszta meg

2025. szeptember 04., csütörtök 18:30 | Baon.hu

Horror az aszfalton: Egy kutya életéért küzdenek, miután gazdája kegyetlenül végighúzta az úton! Szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között olyan sokkoló jelenet játszódott le, ami minden állatbarát vérét felforralja. Egy állatkínzó autójához kötötte szerencsétlen kutyáját, majd közel 100 km/órás sebességgel száguldott, miközben az állat az aszfalton vergődött.

  • Brutális kegyetlenség: Autóval húzta kutyáját majdnem százzal – az állatkínzó nem úszta meg

A rendőrség villámgyorsan lépett, az elkövetőt elfogták, a kutya pedig megmenekült – de vajon meddig tűrjük az ilyen szörnyűségeket?

Olvass tovább, és oszd meg a történetet, hogy megállítsuk az állatkínzókat!

Sokkoló jelenet az úton - a kutya élete forgott veszélyben

Képzeld el egy átlagos őszi napon egy autós a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton halad, amikor hirtelen megdöbbentő látvány tárul elé. Egy másik sofőr az autójához kötött kutyát húz maga után, méghozzá elképesztő, közel 100 km/órás sebességgel! A kutya tehetetlenül csúszik az aszfalton, miközben gazdája gázt ad. A szemtanú azonnal cselekedett és dudált, próbálta megállítani a kegyetlen vezetőt, de az csak betette a súlyosan sérült állatot a csomagtartóba, majd elhajtott, mintha mi sem történt volna. Ez nem csupán kegyetlenség – ez bűncselekmény!

Azonnal bejelentés érkezett a rendőrségre, és a szemtanú átadta a megdöbbentő esetről készült videófelvételt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság villámgyorsan azonosította a járművet és az elkövetőt. A férfi otthonában tartott kutatás során megtalálták a kutyát, amely szörnyű állapotban volt: horzsolások, vérző sebek borították testét. Az állatot azonnal állatorvoshoz vitték, majd egy menhelyre szállították, ahol most az életéért küzdenek. A tettes nem úszta meg: kihallgatták, őrizetbe vették, és az ügyészség dönt a letartóztatásáról.

Nem ez az első ilyen borzalom Bács-Kiskunban

Döbbenetes, de ez nem elszigetelt eset! Idén év elején Jánoshalmán egy másik állatkínzó hasonló kegyetlenséget követett el. Egy német juhászt kötött autójához, és több száz méteren át vonszolta, majd az erdőben, egy fához kikötve hagyta meghalni. A kutya, akit Mázlinak hívtak, sajnos nem élte túl a borzalmat. Az ügyben a rendőrség szintén lépett, a tettes ellen eljárás indult, de Mázli elvesztése örök seb marad az állatvédők és a közösség szívében.

Miért történnek ezek a szörnyűségek újra és újra? Hogyan képes valaki ilyen embertelen kegyetlenségre? A válasz egyszerű: amíg az állatkínzók nem kapnak elég szigorú büntetést, és amíg a társadalom nem emeli fel a hangját, addig ezek az esetek folytatódnak. Itt az idő, hogy közösen tegyünk ellene!

Miért nem tűrhetjük tovább az állatkínzást?

Az állatkínzás nem csak az állatok ellen irányul – ez a társadalmunk morális mércéjének próbája. Egy kutya nem csupán egy állat: családtag, hűséges társ, aki feltétel nélkül szeret. Amikor valaki ilyen brutálisan bántalmaz egy tehetetlen lényt, az nemcsak az állatvédő törvényeket sérti meg, hanem a legalapvetőbb emberi értékeket is. A Büntető Törvénykönyv szerint az állatkínzás bűncselekmény, amely akár három év szabadságvesztéssel is büntethető, ha különös szenvedést okoz. De vajon elég ez a büntetés egy ilyen szörnyű tettért?

A közösségi médiában most te is tehetsz azért, hogy az ilyen esetek ne maradjanak észrevétlenek! Oszd meg ezt a cikket, hogy minél több emberhez eljusson az igazság! Az állatkínzás elleni harcban minden megosztás számít – a te hangod is segíthet, hogy szigorúbb törvények szülessenek, és az állatkínzók ne úszhassák meg a tetteiket.

Hogyan segíthetsz? Állj ki az állatokért!

  • Oszd meg a történetet! A közösségi média ereje hatalmas: egy megosztással több ezer emberhez juthat el a hír, és nyomást gyakorolhatunk ugyanis annak elrettentő ereje lehet.
  • Támogasd az állatvédő szervezeteket! A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány és más szervezetek fáradhatatlanul dolgoznak az ilyen kutyák megmentésén. Adományoddal vagy önkéntes munkáddal segítheted őket.
  • Jelentsd az állatkínzást! Ha gyanús esetet látsz, ne habozz: hívd a rendőrséget, és készíts felvételt, ha biztonságos. A szemtanúk bátorsága mentette meg ennek a kutyának az életét is.
  • Támogasd a szigorúbb törvényeket! Írj petíciót, vagy csatlakozz azokhoz, akik az állatkínzás elleni szigorúbb fellépést követelik.

Forrás: BAON

 

 

