Brutális hőség után jön a feketeleves: viharok csapnak le Magyarországra

Ma kora délelőttig a Dunántúlon kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége alacsony. Estétől, késő estétől a Dunántúlon, illetve késő estétől a középső országrészben is kialakulhatnak zivatarok, amelyek környezetében viharos szél, intenzív csapadék, kisebb méretű jég előfordulhat. A nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély az esti, késő esti órákban – írja figyelmeztető előrejelzésében a HungaroMet.

