Brutális feketeleves: 1300 milliárdos megszorítást zúdítana a magyar családokra a Tisza Párt + videó
Megosztás itt:
2025. november 25., kedd 15:20
| Hír TV
Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben. Jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.
Szerintük az lefegyverzi és megadásra kényszeríti Ukrajnát. A jobboldal azonban üdvözli Donald Trump tervét, különösen azért, mert abban szerepel, hogy a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciák védhetik a jövőben Kijevet.
Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Zalaegerszegen, az új Flextronics-gyár átadóján. A 35 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7,8 milliárd forinttal járult hozzá. Ezzel 210 új munkahelyet teremtenek.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza jelöltállítási folyamata nem más, mint egy színjáték - jelentette ki a fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté elmondta: sem a baloldali politikusok, szavazók és szakértők nem tűntek el, hanem Magyar Péter színeiben dolgoznak tovább.