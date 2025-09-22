Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Belföld

Brüsszelnek is üzent Orbán Viktor: Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot

2025. szeptember 22., hétfő 14:30 | Hír TV

A miniszterelnök az őszi parlamenti ülésszak nyitónapján nyíltan beszélt a háború, a migráció és a gazdasági válság kihívásairól. Kiemelte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát, és azt is elmondta, miért.

  • Brüsszelnek is üzent Orbán Viktor: Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot

A politikai és gazdasági kihívások

 Orbán Viktor miniszterelnök a parlament őszi ülésszakának nyitóbeszédében ismét egyértelmű álláspontot foglalt el a legfontosabb politikai és gazdasági kérdésekben. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország évek óta képviseli azt az álláspontot, miszerint az ukrajnai háborúnak csak diplomáciai megoldása van. Emlékeztetett arra, hogy a kormány európai–orosz tárgyalásokat javasol, mivel „Magyarország senkivel nem áll háborúban”. A miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz tönkretenné a magyar gazdaságot, mivel átrendeződne a mezőgazdasági szektor, és Magyarország támogatott pozícióból befizetővé válna az uniós költségvetésben.

Migráció és a Barátság-vezeték

 Orbán Viktor a migrációs paktumról is beszélt, megismételve, hogy a magyar kormány nem fogadja el, és nem fogja végrehajtani. „10 éve védjük határainkat, az Európai Uniót a migránsoktól" – mondta, hozzátéve, hogy a migráció miatt a bűnözés és a robbantások száma az egekben van Nyugaton, míg Magyarországon „nulla”. Emlékeztetett, hogy a Brüsszelből érkező fenyegetések ellenére Magyarország kitartott.

Az energiaügyek terén a miniszterelnök a Barátság Kőolajvezetéket ért támadások miatt aggodalmát fejezte ki az energiaszuverenitás iránt. Kiemelte, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, de a rezsicsökkentés fenntartásához továbbra is elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj. Kijelentette, hogy a kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben a magyar családoknak lesz a legolcsóbb gáz és áram.

 Gazdaságpolitikai fordulat és családi adókedvezmények

 A miniszterelnök szerint a brüsszeli gazdaságpolitika tétova és cselekvésképtelen, ami a tagállamok számára sem kedvező. Úgy látja, az EU-nak sürgősen fordulatot kell végrehajtania, különben vége. A beszédében a „dögrovás” és „végelgyengülés” kifejezéseket is használta az unió jelenlegi állapotának leírására.

Azonban a miniszterelnök a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban optimistább volt, bejelentve, hogy a kormány elindította az új gazdaságpolitikáját. A tervek szerint 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal emelik a családi adókedvezményt, és bevezetik a felmenő rendszerű szja-mentességet a két- és háromgyermekes édesanyáknak. Ez mintegy egymillió édesanyát érint majd. Továbbá a fix 3 százalékos lakáshitelprogram, az árstop és a kamatstop is folytatódik.

 Nemzeti konzultáció és a jövő

 Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság progresszív adózást, az adókedvezmények szűkítését, valamint a rezsicsökkentés, a kamatstop és az árstop megszüntetését várja el Magyarországtól. Emiatt a kormány nemzeti konzultációt hirdet a lakosság véleményének kikérésére.

A miniszterelnök azzal zárta beszédét, hogy „Merjük naggyá tenni Magyarországot!”, utalva arra a szombati rendezvényre, ahol a Digitális Polgári Körök több mint 10 ezer ember előtt találkoztak.

Orbán Balázs: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra

 Ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot – fogalmazott Orbán Balázs annak kapcsán, hogy kitudódott, a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

