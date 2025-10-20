Keresés

Belföld

Brüsszelnek fáj a béke: Békecsúcs, amitől a háborúpárti elit és a hazai baloldal is hisztizik

2025. október 20., hétfő 16:00 | Hír TV
Budapest Vlagyimir Putyin szuverenitás sorkatonaság publicisztika Orbán Viktor Brüsszel Donald Trump Zelenszkij Kaja Kallas békecsúcs

Míg a világ a béke reményét látja, Brüsszel arculcsapásról fantáziál, a hazai baloldal pedig a kenyér áráról kérdez. Publicisztikánk leleplezi a háborús lobbi képmutatását, és elmagyarázza, miért a béke a legnagyobb üzlet Magyarországnak.

  • Brüsszelnek fáj a béke: Békecsúcs, amitől a háborúpárti elit és a hazai baloldal is hisztizik

Történelmi pillanatok ezek! Budapest ad otthont a Trump-Putyin békecsúcsnak, Orbán Viktor házigazdaként. Míg a világ a béke reményét látja, Brüsszel arculcsapásról beszél, a hazai baloldal pedig a kenyér áráról kérdez. Publicisztikánk leleplezi a háborús lobbi képmutatását, és elmagyarázza, miért a béke a legnagyobb üzlet Magyarországnak.

Első felvonás: a diplomáciai sakkjátszma – Miért pont Budapest?

Ahogy azt a világpolitikai összefüggéseket értő olvasóink is látják, a helyszínválasztás nem véletlen. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban elmondta: "Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely." Ez nem puszta udvariasság, hanem kőkemény geopolitikai tény. Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, amely három éve következetesen, "nyíltan, hangosan, cselekvő módon" a béke pártján állt. Ez a politika az állhatatosság és az alázat politikája, amely – ahogy a migrációs válság idején is kiderült – hosszú távon mindig igazolja önmagát. Míg a többi európai vezető a háborús kórusban énekelt, Orbán Viktor nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat. Ezt a megbízhatóságot és lojalitást ismeri el most Trump és Putyin is. Ahogy Sebastian Kurz volt osztrák kancellár fogalmazott: Budapest az ukrajnai béke hídja.

Második felvonás: a háborús lobbi pánikreakciója

Természetesen a hír pánikot váltott ki azokban, akiknek nem érdekük a béke. Menczer Tamás tökéletesen fogalmazott: "Kibújt a szög a zsákból!" Kaja Kallas, Brüsszel külügyi főképviselője egyenesen "arculcsapásnak" nevezte a budapesti találkozót. Ez egy döbbenetes, de őszinte beismerés. Hogy lehet a béke lehetősége "arculcsapás"? Csak annak, aki a háborúban érdekelt. A brüsszeli elit, ahogy Dornfeld László elemző is rámutatott, egy ötéves háborús menetrendet készít elő, sorkatonaság bevezetésével, a gazdaság lerombolásával és 180 milliárd euró elégetésével. Nekik a béke kudarc, mert leleplezné a teljes stratégiájuk csődjét és az elpazarolt milliárdokat.

Harmadik felvonás: a kijevi napraforgó és a hazai kákacsómó-keresők

Ebben a globális játszmában a mellékszereplők reakciói a legszórakoztatóbbak. Volodimir Zelenszkij, a "kijevi napraforgó", egyszerre támadja Magyarországot, mondván Orbán Viktor "semmi pozitívat nem tud tenni", miközben kétségbeesetten próbálja magát "ingázó diplomáciával" meghívatni a csúcsra, ahonnan a háborús politikája miatt kihagyták.

És a hazai ellenzék? Ők, ahogy Orbán Viktor is utalt rá, felteszik az egyetlen "briliáns" kérdést: "de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?" Ez a kérdés tökéletesen leleplezi az intellektuális vákuumot. A miniszterelnök válasza kőkemény és logikus: a háború eddig 9100 milliárd forintjába került Magyarországnak, családonként kétmillió forintba. A béke az, ami megszünteti a szankciós inflációt, leviszi az energiaárakat és újraindítja a gazdaságot. A béke maga a kenyér, a gáz és a jövő.

Konklúzió: a választás a béke és a profit Között

A budapesti békecsúcs tehát nemcsak a békéről szól, hanem a szuverenitásról is. Arról, hogy a világot a békét akaró nemzetek, vagy a háborún nyerészkedő globális vállalatok és az őket kiszolgáló brüsszeli bürokraták irányítsák. A magyar kormány és szövetségesei a béke pártján állnak. A hazai dollármédia és a Tisza Párt pedig ismét bebizonyította, hogy ők a profit oldalát választották.

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!

 

