Brüsszeli szöveget mondott Niedermüller Péter

Ünnepélyes aláírási ceremónia színhelye volt a budapesti VII. kerületi polgármesteri hivatal – számol be róla közösségi oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége. A kerület polgármestere, Niedermüller Péter testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá az ukrajnai Kremencsuk város vezetőjével, Vitalij Maleckijjel.

A nagykövetség beszámolója szerint az aláírási ceremónián Niedermüller „szolidaritását fejezte ki Ukrajnával és az ukrán néppel a provokálatlan orosz agresszió rendkívül nehéz időszakában, valamint készségét arra, hogy mindenben támogassa államunkat, amely

nemcsak szuverenitását, hanem egész Európát is védi.”

