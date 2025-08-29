Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 29. Péntek Beatrix, Erna napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Brüsszeli szöveget mondott Niedermüller Péter

2025. augusztus 29., péntek 08:18 | Magyar Nemzet
Niedermüller Péter Brüsszel

Erzsébetváros testvérvárosi megállapodást kötött az ukrajnai Kremencsukkal. Niedermüller Péter polgármester az aláíráskor kijelentette: Ukrajna egész Európát védi, ezért mindenben támogatni kell.

  • Brüsszeli szöveget mondott Niedermüller Péter

Ünnepélyes aláírási ceremónia színhelye volt a budapesti VII. kerületi polgármesteri hivatal – számol be róla közösségi oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége. A kerület polgármestere, Niedermüller Péter testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá az ukrajnai Kremencsuk város vezetőjével, Vitalij Maleckijjel.

A nagykövetség beszámolója szerint az aláírási ceremónián Niedermüller „szolidaritását fejezte ki Ukrajnával és az ukrán néppel a provokálatlan orosz agresszió rendkívül nehéz időszakában, valamint készségét arra, hogy mindenben támogassa államunkat, amely 

nemcsak szuverenitását, hanem egész Európát is védi.”

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Tűzforró, porral fojtogató, napsütéses időjárás vár ránk

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Oda minden remény, rossz hír jött Schumacherről – Hivatalos

Kubatov Gábor elárulta, Magyar Péter milyen erdőbe szaladt be tátott szájjal + videó

Kerkez Milos kényelmetlen helyzetbe hozta a Liverpool edzőjét, órákon belül döntést hoznak róla

Fehéreket nem segítenek a tűzvész után

Magyar Péter emberei beismerték, hogy adóemelésre készülnek + videó

Arne Slot elmondta, mit szól a Liverpool rendkívül nehéz BL-sorsolásához

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

További híreink

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó
2
Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó
3
Kijev terrortámadása az EU ellen?
4
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
5
Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint
6
Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
7
Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó
8
Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe
9
Nem tagadta Dálnoki Áron, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül + videó
10
Felvétel bizonyítja, hogy tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!