BRÜSSZELI PROJEKT! Orbán Viktor: Herr Weber kezében a Tisza gyeplője! Szégyenteljes!

Szégyenteljes: idegen kézben a magyar ellenzék sorsa

Orbán Viktor miniszterelnök éles hangú Facebook bejegyzésében állapította meg, hogy az újkori magyar demokrácia történetében még nem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Ez a pillanat – amikor Herr Weber néhány száz EP-képviselő segítségével kezébe vette a Tisza Párt gyeplőjét – szerinte „megdöbbentő és szégyenteljes.”

Falazás mindenkinek: A miniszterelnök szerint Brüsszelnek már semmi sem drága, bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. "Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak."

A Tisza nem több, mint Brüsszel programja: migráció, adóemelés és háború

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt nem más, mint egy külföldről vezérelt „brüsszeli projekt”. A párt programja – amelyet a magyar kormány elutasít – nem más, mint Brüsszel programja, ami a következőket jelenti:

Migráció támogatása.

Adóemelés a magyar családoknak.

Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel, azaz a háborúpártiság.

A miniszterelnök üzenete egyértelmű: ebből jobb kimaradni!

Forrás: Orbán Viktor