Belföld

BRÜSSZELI PROJEKT! Orbán Viktor: Herr Weber kezében a Tisza gyeplője! Szégyenteljes!

2025. október 08., szerda 08:08 | Hír TV

Orbán Viktor a Facebookon tett bejegyzésében nevezte „megdöbbentőnek és szégyenteljesnek” azt a pillanatot, amikor Herr Weber néhány száz képviselő segítségével kezébe vette a Tisza Párt gyeplőjét. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek semmi sem drága, falaznak mindenkinek, ha az Magyarország eltérítését szolgálja. A Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt, melynek programja migrációt, adóemelést és Ukrajna kistafírozását jelenti.

  BRÜSSZELI PROJEKT! Orbán Viktor: Herr Weber kezében a Tisza gyeplője! Szégyenteljes!

Szégyenteljes: idegen kézben a magyar ellenzék sorsa

 Orbán Viktor miniszterelnök éles hangú Facebook bejegyzésében állapította meg, hogy az újkori magyar demokrácia történetében még nem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Ez a pillanat – amikor Herr Weber néhány száz EP-képviselő segítségével kezébe vette a Tisza Párt gyeplőjét – szerinte „megdöbbentő és szégyenteljes.”

Falazás mindenkinek: A miniszterelnök szerint Brüsszelnek már semmi sem drága, bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. "Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak."

 A Tisza nem több, mint Brüsszel programja: migráció, adóemelés és háború

 Orbán Viktor szerint a Tisza Párt nem más, mint egy külföldről vezérelt „brüsszeli projekt”. A párt programja – amelyet a magyar kormány elutasít – nem más, mint Brüsszel programja, ami a következőket jelenti:

  • Migráció támogatása.
  • Adóemelés a magyar családoknak.
  • Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel, azaz a háborúpártiság.

A miniszterelnök üzenete egyértelmű: ebből jobb kimaradni!

Forrás: Orbán Viktor

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Kapcsolódó tartalmak

