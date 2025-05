Brüsszelben kommunistákat megszégyenítő módon megfélemlítik az újságírókat

Megosztás itt:

Az Európai Parlament épületében zaklatták a Magyar nemzet újságíróit, és azzal fenyegette őket az EP egy alkalmazottja, hogy kitiltják őket az épületből.

A lap dolgozói az EP Jogi bizottságának (JURI) üléséről távozó képviselőknek szerettek volna kérdéseket feltenni. Tudomásunkra jutott ugyanis, hogy egy strasbourgi háttérbeszélgetésen egyeztetés folyt a mentelmi jogi eljárási szabályok módosításáról. A tervezett változtatás célja, hogy a jogállamisági eljárás alá tartozó tagállamból érkező mentelmi ügyeket felfüggeszthessék: így akadályoznák meg a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmek tárgyalását.

A Magyar Nemzet újságírója megkérdezte az EP alkalmazottját, hogy miért követi őket, amire azt a választ kapták, mert „a múlt héten is rosszul viselkedtek”, és ha „ma is rosszul viselkednek”, akkor kitiltják az Európai Parlamentből. Sőt, Brüsszel embere azzal is megfenyegette kollégáinkat, hogy rájuk küldi a biztonsági személyzetet.

