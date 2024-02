Brüsszelbe készül a Tanítanék Mozgalom aktivistája

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet tájékoztatása szerint a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tagsága szavazott arról, hogy kik szerepeljenek a listán, amelyet Le Marietta részvételiségi szakértő és urbanista vezet, aki korábban a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnál dolgozott, ahol 2020-ban létrehozta a Főpolgármesteri Hivatal részvételiséggel foglalkozó osztályát, és elindította a főváros közösségi költségvetési programját.

A lista második helyén a Tanítanék Mozgalom aktivistája, a tanártüntetésekről ismerős, állásából mára elbocsájtott Törley Katalin szerepel. A Brüsszelbe készülő franciatanár a viccpárt jellegét egyre inkább elveszítő politikai alakulat tájékoztatása szerint jelenleg a Romaversitas Alapítványnál és a Polgár Alapítvány oktatási ügykoalíciója mellett dolgozik szakértőként, tanácsadóként.

A lista első kilenc helyén, amelyet most nyilvánosságra hozott a kutyapárt, még egy viszonylag ismerős név szerepel, Tóth Imréé, aki korábban Bruti művésznéven a stand up comedy világában próbálkozott, és már korábban is szerepelt az MKKP képviseletében a médiában.

Fotó: Törley Katalin