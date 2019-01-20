2019. január 20.,
vasárnap, Fábián, Sebestyén napja

Brüsszel zsarol és büntet

Hír TV

2019. január 20., vasárnap 11:38, frissítve: vasárnap 13:06

Brüsszel durván fenyegeti és zsarolja a bevándorlás elleni országokat és meg akarja őket büntetni azzal, hogy a jogállamiság feltételeihez kötné az uniós pénzek kifizetését - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője.
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Deutsch Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy azt várják az EU-s tagállamoktól, hogy alapvető emberi jognak fogadják el a migrációt.

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