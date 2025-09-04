Brüsszel újabb szankciókkal fenyegeti Oroszországot – már a 19. csomagon dolgoznak

Megosztás itt:

Az Európai Unió július 18-án fogadta el a tizennyolcadik szankciós csomagot. A szankciók érvényességét időről időre meg kell hosszabbítani, azok most jövő év január végéig hatályosak, így a meghosszabbítás kérdése egyelőre nem aktuális – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság máris elkezdte tervezni a tizenkilencedik szankciós csomagot.

Nem értek célt az eddig bevezetett szankciók

A szakértő emlékeztetett, a szankciós csomagok célja a háború kitörésekor az orosz gazdaság térdre kényszerítése volt, ezzel is elérve a háború lezárását. Ez láthatóan nem sikerült – nem állíthatjuk, hogy a szankciók nem ártanak az orosz gazdaságnak, de a kívánt célt az újabb és újabb szankciós csomagokkal sem sikerült elérni. A másik oldalról persze az is igaz, hogy a szankciós csomagok nemcsak Oroszországra hatnak, de az Európai Unióra is – és természetesen nem pozitívan. – Különösen érdekes a tizenkilencedik szankciós csomagról beszélni akkor, amikor az Egyesült Államok vezetése az együttműködés lehetőségét keresi Oroszországgal, hol tud hasznot szerezni – mutatott rá Regős Gábor.

