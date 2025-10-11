Brüsszel támad, Orbán Viktor a magyarokhoz fordul: indul az országos béke-aláírásgyűjtés

Megosztás itt:

Forró ősz elé nézünk – írja Orbán Viktor a legújabb Facebook-posztjában. A miniszterelnök szerint Brüsszel hadjáratot indított Magyarország ellen a békepárti politikája miatt, ezért a kormány most a magyar emberekhez fordul: országos aláírásgyűjtést indítanak a brüsszeli háborús tervek ellen.

A Brüsszeli Hadjárat: Kémvádak és álhír-botrányok a béke ellen

Orbán Viktor szerint Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. A brüsszeli háborús terv egyszerű: "Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül." A miniszterelnök szerint ez nem stratégia, csupán egy felelőtlen vágyálom. Mivel Magyarország Koppenhágában is világossá tette, hogy ebből nem kér, Brüsszel hadjáratot indított hazánk ellen. "A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés. Megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is" – fogalmazott a kormányfő. Ez a nyomásgyakorlás egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy megtörjék a magyar békepárti álláspontot.

A Magyar válasz: A kormány a magyar emberekhez fordul

De a kormány nem nézi tétlenül a brüsszeli támadást. Ahelyett, hogy a brüsszeli bürokratákkal vitatkozna, Orbán Viktor a legmagasabb szintű demokratikus eszközhöz nyúl: közvetlenül a magyar emberekhez fordul. "Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból" – írta. A kormány ezért a mai napon országos aláírásgyűjtést indít Brüsszel háborús tervei ellen.

A tét a szuverenitás: Minden aláírás egy szavazat a békére

A miniszterelnök szerint a következő hetekben "ott lesznek minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!" Az aláírásgyűjtés tétje tehát nem kevesebb, mint Magyarország szuverenitásának és békéjének megvédése. Minden egyes aláírás egy üzenet Brüsszelnek: a magyarok nem akarnak háborút, és nem engedik, hogy külső erők döntsenek a sorsukról. A kormány ezzel ismét a magyar emberek véleményére támaszkodva veszi fel a harcot a brüsszeli elittel szemben.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

Forrás: Orbán Viktor