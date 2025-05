Brüsszel szankciót akar, miközben az EU tagállamai óriási mértékben vásároltak orosz nukleáris fűtőelemet

Megosztás itt:

Az Európai Bizottság továbbra is valamennyi tagállamot rá akarja kényszeríteni az orosz energiapiacról való teljes leválásra. Ezzel párhuzamosan az Európai Néppárt is – amely sorai közt tudja Magyar Péterék Tisza Pártját is – a május eleji kongresszusán elfogadott határozatában az orosz atomenergia-ipar korlátozását sürgette.

Lehetetlenséget szorgalmaznak

Azonban még az EU saját gazdaságpolitikai kutatóintézete, a Bruegel Intézet is elismeri: az orosz nukleáris forrásoktól való hirtelen elszakadás nem lehetséges. Az ukrán Dixi Grouppal közösen készített jelentésük ugyan szorgalmazza az importtilalmat, de egyúttal rávilágít arra is, hogy a tagállamoknak nyomós okuk van a jelenlegi gyakorlatra.

A jelentés hangsúlyozza, hogy egyes uniós országok, köztük Magyarország és Franciaország Roszatommal való együttműködése nem csupán politikai megfontolásokból ered. Az unió kritikus mértékben függ az orosz energiaellátástól, különösen a nukleáris szektorban. Ezért az orosz importról való azonnali leválás súlyosan veszélyeztetné az EU és a tagállamok energiabiztonságát, ami a jelenlegi helyzetben ésszerűtlen lépés lenne.

