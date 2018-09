Brüsszel már a kapukulcsot kéri?

Brüsszel új határvédelmi javaslata jelentősen növelné a Frontex, vagyis az uniós határőrség létszámát. A javaslat szerint azonban jogokat vennének el a külső határt eddig őrző tagállamoktól. Orbán Viktor a napokban többször is kijelentette, Brüsszel „el akarja venni a kapukulcsot”, hogy be tudják hozni a bevándorlókat. Erről is vitáznak egymással Szarvas Szilveszter vendégei a mai Csörtében. Tartsanak velünk 21 óra 5 perctől, vagy az ismétlésekkor: pénteken 17 óra 30 perctől, szombat reggel 8 óra 5 perctől, vagy vasárnap 13 óra 5 perctől.

