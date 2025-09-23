Brüsszel ma dönt: megint megússza Magyar Péter?

Megosztás itt:

2024 júniusában robbant ki Magyar Péter, a Tisza Párt első embere körüli botrány, amikor a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla. Az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához, írta meg az Origo.

