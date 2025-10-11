Brüsszel háborús receptje ellen 5 magyar érv: ezért indított aláírásgyűjtést Orbán Viktor

Megosztás itt:

Orbán Viktor nagy meglepetésre egy piacon indította el a Fidesz aláírásgyűjtő akcióját Brüsszel háborús tervei ellen. - Írja Deák Dániel a Facebook oldalán. De mégis miért van erre szükség? Öt pontban a lényeg!

1. AMERIKA KISZÁLL A HÁBORÚBÓL: Donald Trump hivatalba lépése óta világos, hogy Amerika nem akar több adófizetői pénzt ölni ebbe a háborúba; az amerikai elnök a háború lezárására törekszik. Trump megmondta Európának, ha folytatni akarják a háborút, fizessenek ők a fegyverekért, ami amerikai szempontból érthető, hiszen az ő fegyvergyártóik járnak jól.

2. AZ EU VEZETŐI SAJÁT HÁBORÚJUKNAK TEKINTIK: Az elmúlt hetekben már úgy fogalmaznak a brüsszeli vezetők és egyes háborúpárti európai politikusok, hogy az ukrajnai háború a mi háborúnk. Egyre inkább abba az irányba akarják tolni az európai közvéleményt, hogy a saját háborújukként tekintsenek az ukrajnai konfliktusra.

3. URSULA VON DER LEYEN MÉG TÖBB PÉNZT AKAR UKRAJNÁNAK ADNI: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy növelni akarja a tagállamok befizetését a közös uniós költségvetésbe; ennek a pénznek pedig a negyede menne Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy minden európainak több pénzt kellene befizetnie, ennek a pénznek a jelentős részét pedig a háború folytatására szánnák.

4. UKRAJNA ÉS BRÜSSZEL MEGVETTE A HAZAI ELLENZÉKET: A Tisza és a többi balliberális párt is teljes mellszélességgel beállt a brüsszeli és az ukrán álláspont mögé; a Tiszának még a mobilalkalmazását is az ukránok csinálják. Világos a céljuk: egy olyan kormányt akarnak Magyarországon hatalomra segíteni, amelyik támogatja például az ukrán EU-tagságot és a háborút.

5. ORBÁN VIKTOR ALÁÍRÁSGYŰJTÉSSEL MUTATNA ERŐT: A fentiek fényében a miniszterelnök azért kezdeményezett aláírásgyűjtést, hogy ezzel a politikai akcióval mutasson erőt a brüsszeli és az ukrán törekvésekkel szemben, és a következő uniós csúcson már fel tudja mutatni, hogy a magyarok nem értenek egyet a háborús tervekkel.

Forrás: Deák Dániel/Facebook